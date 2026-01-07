  • İSTANBUL
Aktüel
7
Yeniakit Publisher
Yavaş'ın dediği zehirli su, bugün Ankara'nın yarısını besliyor! Gökçek haklı: Bunun sebebi Kızılırmak projesi! Muhtaç kaldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yavaş'ın dediği zehirli su, bugün Ankara'nın yarısını besliyor! Gökçek haklı: Bunun sebebi Kızılırmak projesi! Muhtaç kaldı

Melih Gökçek, döneminde, bugünkünden çok daha ağır su krizi yaşayan Ankara’nın sorununu yedi buçuk ayda çözmüş, projeye ABD’den ödül gelmişti ama Mansur Yavaş’ın “zehirli, gereksiz, ölü yatırım” diyerek kötülediği projeye bugün muhtaç kaldı.

1
#1
Foto - Yavaş'ın dediği zehirli su, bugün Ankara'nın yarısını besliyor! Gökçek haklı: Bunun sebebi Kızılırmak projesi! Muhtaç kaldı

YAVAŞ’IN ‘ZEHİRLİ’ DEDİĞİ SU, BUGÜN ANKARA’NIN YARISINI BESLİYOR GÖKÇEK, MANSUR YAVAŞ’IN KÖTÜLEDİĞİ HATTI AÇMASAYDI, ANKARA BUGÜN TAMAMEN SUSUZ KALACAKTI GÖKÇEK HAKLI ÇIKTI, YAVAŞ KIZILIRMAK’A MUHTAÇ KALDI! “BUGÜN ANKARA SUSUZ KALMADIYSA BUNUN SEBEBİ KIZILIRMAK PROJESİ’DİR”. MELİH GÖKÇEK: “BİZ DÜNYA REKORU KIRDIK, ONLAR KARALAMA YARIŞINA GİRDİ”.

#2
Foto - Yavaş'ın dediği zehirli su, bugün Ankara'nın yarısını besliyor! Gökçek haklı: Bunun sebebi Kızılırmak projesi! Muhtaç kaldı

MANSUR YAVAŞ, “ZEHİRLİ” DEDİĞİ HAT İÇİN İHALE AÇTI Melih Gökçek, döneminde, bugünkünden çok daha ağır su krizi yaşayan Ankara’nın sorununu yedi buçuk ayda çözmüş, projeye ABD’den ödül gelmişti. Mansur Yavaş’ın “zehirli, gereksiz, ölü yatırım” diyerek kötülediği ama bugün muhtaç kaldığı Kesikköprü hattı için yeni ihale açması Gökçek’in haklılığını bir kez daha kanıtladı. Melih Gökçek, Mansur Yavaş’a uymuş olsaydı bugün Ankara tamamen susuz kalacaktı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın geçmişte “zehirli”, “gereksiz” ve “ölü yatırım” olarak nitelendirdiği Kızılırmak-Kesikköprü İsale Hattı, yaşanan arızalar ve kuraklık riskleri karşısında Ankara’nın tek kurtarıcısı oldu. Bir dönem projenin iptali için kampanya yürütenlerin, bugün aynı hattan gelen suya muhtaç kalması siyasetin gündemine oturdu.

#3
Foto - Yavaş'ın dediği zehirli su, bugün Ankara'nın yarısını besliyor! Gökçek haklı: Bunun sebebi Kızılırmak projesi! Muhtaç kaldı

Ankara’nın içme suyu ihtiyacını karşılamak adına on sekiz yıl önce Melih Gökçek döneminde hayata geçirilen Kızılırmak Suyu Projesi, bugün kentin “can damarı” olduğunu bir kez daha kanıtladı. Geçmişte projenin gerekliliğini reddeden ve suyun sağlığa zararlı olduğunu iddia eden mevcut ABB Başkanı Mansur Yavaş yönetimi, bugün kentin susuz kalmaması için tüm kapasitesiyle bu hatta sarılmış durumda. MELİH GÖKÇEK: “DÜNYA REKORU KIRDIK, ONLAR KARALAMA YARIŞINA GİRDİ” Konuyla ilgili açıklama yapan Melih Gökçek, projenin inşa sürecinde karşılaştığı engelleri ve bugün gelinen noktayı çarpıcı sözlerle özetledi. Gökçek, projenin bir mühendislik başarısı olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: "Hattı tam 128 kilometre, toplamda ise 384 kilometrelik üç ayrı hat olarak planladık. Projede toplam 1.000-1.200 kişi çalıştı. Bu devasa işi yedi buçuk ay gibi imkânsız görülen bir sürede bitirerek dünya rekoru kırdık. Öyle ki Amerika Birleşik Devletleri’nden bu başarımız için özel ödül aldık. Biz Ankara susuz kalmasın diye canla başla çalışırken, Mansur Yavaş ve ekibi 'Bu su zehirli, bu su içilmez, bu para çöpe gidiyor.' diyerek halkı korkutmaya çalıştılar. Çamlıdere’den gelen suyla bütün ihtiyacımız karşılanacak dediler. Ben buna inanmadım. Bu yüzden Kızılırmak Hattı’nı yaptım. Bugün haklı olduğum ortaya çıktı. Bugün ise o 'zehirli' dedikleri suya muhtaçlar. Bu hat Ankara’nın istikbalidir. Bugün Ankara susuz kalmadıysa bunun sebebi Kızılırmak’tır." “HANİ ZEHİRLİYDİ? NEDEN YENİ BORULAR DÖŞÜYORSUN?” Mansur Yavaş’ın geçmişte projeyi “2050 yılının işi, belediye için kayıp” olarak nitelendirdiğini hatırlatan Gökçek, Yavaş’ın bugün Kesikköprü Hattı’ndan daha fazla su çekmek için yeni ihaleler yapmasına ateş püskürdü: "Dün ‘lüzumsuz’ diyen adam, bugün sıkışınca hattın kapasitesini sonuna kadar kullanmaya başladı. Ankara'ya gelen günlük suyun en az 600 bin metreküpü, yani yarısı benim yaptığım Kesikköprü'den geliyor. İşin en trajikomik yanı ise şu: Mansur Yavaş kalktı, mevcut hatta boru ilave etmek için yeni bir ihale yaptı. Hani su zehirliydi? Hani bu su içilmezdi? Madem kötüydü neden yeni borular döşüyorsun? Adamda hiç ama hiç yüz yok!"

#4
Foto - Yavaş'ın dediği zehirli su, bugün Ankara'nın yarısını besliyor! Gökçek haklı: Bunun sebebi Kızılırmak projesi! Muhtaç kaldı

ON SEKİZ YIL ÖNCE DE AYNI KRİZ YAŞANDI Ankara, bundan yaklaşık on sekiz yıl önce de ciddi bir su kriziyle karşı karşıya kalmıştı. O dönemde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Melih Gökçek, krize çözüm olarak Kızılırmak Suyu Projesi’ni hayata geçirdi. Kesikköprü Barajı’ndan alınan su, rekor sürede inşa edilen boru hattı ile Ankara’ya ulaştırıldı ve kentin susuzluğu giderildi. Proje, yalnızca Ankara’nın değil Türkiye’nin de en büyük şehirler arası su transfer projelerinden biri olarak kayda geçti. “BU SU ZEHİRLİ” DİYEN YAVAŞ, BUGÜN AYNI SUYUN KULLANIMINA MUHTAÇ

#5
Foto - Yavaş'ın dediği zehirli su, bugün Ankara'nın yarısını besliyor! Gökçek haklı: Bunun sebebi Kızılırmak projesi! Muhtaç kaldı

Projenin yapım sürecinde, dönemin ABB Başkanı Melih Gökçek’e karşı sistematik muhalefet yürüten isimlerin başında Mansur Yavaş geliyordu. Yavaş, henüz MHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönemde, Çubuk ilçesindeki aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada Kızılırmak suyunun kesilmesini savunarak şu ifadeleri kullanmıştı: “Çamlıdere’den verilen su 80 gün sonra biterse, Kesikköprü’den gelen su ile paçal yapılacak su bulunmayacak. O zaman sağlıksız Kızılırmak suyu direkt Ankaralılara verilecek. Ankara’nın sağlığıyla oynanıyor.” Yavaş, o dönemde Kızılırmak suyunun kullanılamaz olduğunu savunmuş, hatta projeyi “oy kaygısıyla yapılmış” bir yatırım olarak nitelendirmişti.

#6
Foto - Yavaş'ın dediği zehirli su, bugün Ankara'nın yarısını besliyor! Gökçek haklı: Bunun sebebi Kızılırmak projesi! Muhtaç kaldı

Mansur Yavaş, 2019 yerel seçimleri öncesinde katıldığı bir televizyon programında ise Kesikköprü hattı için: “Kızılırmak 2050 yılının projesiydi. Belediye için kayıptır, gereksizdir.” ifadelerini kullanmıştı. Aynı süreçte dönemin CHP milletvekilleri Aylin Nazlıaka ve Tekin Bingöl de TBMM’de yaptıkları açıklamalarda Kızılırmak suyunun “çok sayıda zehirli kimyasal içerdiğini” iddia ederek projeye karşı kampanyaya katılmıştı.

