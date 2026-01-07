Yavaş'ın dediği zehirli su, bugün Ankara'nın yarısını besliyor! Gökçek haklı: Bunun sebebi Kızılırmak projesi! Muhtaç kaldı

Ankara’nın içme suyu ihtiyacını karşılamak adına on sekiz yıl önce Melih Gökçek döneminde hayata geçirilen Kızılırmak Suyu Projesi, bugün kentin “can damarı” olduğunu bir kez daha kanıtladı. Geçmişte projenin gerekliliğini reddeden ve suyun sağlığa zararlı olduğunu iddia eden mevcut ABB Başkanı Mansur Yavaş yönetimi, bugün kentin susuz kalmaması için tüm kapasitesiyle bu hatta sarılmış durumda. MELİH GÖKÇEK: “DÜNYA REKORU KIRDIK, ONLAR KARALAMA YARIŞINA GİRDİ” Konuyla ilgili açıklama yapan Melih Gökçek, projenin inşa sürecinde karşılaştığı engelleri ve bugün gelinen noktayı çarpıcı sözlerle özetledi. Gökçek, projenin bir mühendislik başarısı olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: "Hattı tam 128 kilometre, toplamda ise 384 kilometrelik üç ayrı hat olarak planladık. Projede toplam 1.000-1.200 kişi çalıştı. Bu devasa işi yedi buçuk ay gibi imkânsız görülen bir sürede bitirerek dünya rekoru kırdık. Öyle ki Amerika Birleşik Devletleri’nden bu başarımız için özel ödül aldık. Biz Ankara susuz kalmasın diye canla başla çalışırken, Mansur Yavaş ve ekibi 'Bu su zehirli, bu su içilmez, bu para çöpe gidiyor.' diyerek halkı korkutmaya çalıştılar. Çamlıdere’den gelen suyla bütün ihtiyacımız karşılanacak dediler. Ben buna inanmadım. Bu yüzden Kızılırmak Hattı’nı yaptım. Bugün haklı olduğum ortaya çıktı. Bugün ise o 'zehirli' dedikleri suya muhtaçlar. Bu hat Ankara’nın istikbalidir. Bugün Ankara susuz kalmadıysa bunun sebebi Kızılırmak’tır." “HANİ ZEHİRLİYDİ? NEDEN YENİ BORULAR DÖŞÜYORSUN?” Mansur Yavaş’ın geçmişte projeyi “2050 yılının işi, belediye için kayıp” olarak nitelendirdiğini hatırlatan Gökçek, Yavaş’ın bugün Kesikköprü Hattı’ndan daha fazla su çekmek için yeni ihaleler yapmasına ateş püskürdü: "Dün ‘lüzumsuz’ diyen adam, bugün sıkışınca hattın kapasitesini sonuna kadar kullanmaya başladı. Ankara'ya gelen günlük suyun en az 600 bin metreküpü, yani yarısı benim yaptığım Kesikköprü'den geliyor. İşin en trajikomik yanı ise şu: Mansur Yavaş kalktı, mevcut hatta boru ilave etmek için yeni bir ihale yaptı. Hani su zehirliydi? Hani bu su içilmezdi? Madem kötüydü neden yeni borular döşüyorsun? Adamda hiç ama hiç yüz yok!"