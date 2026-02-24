Erken yaşta makyaj ve cilt bakım... Uzmanlardan uyarı: Çocuk cildinin sessiz düşmanı

Columbia Üniversitesi'nden bir araştırma, ABD'deki çocukların çoğunun makyaj ürünlerini oyun sırasında kullandığını ve bu ürünlerde ağır metaller, asbest gibi toksik maddelerin bulunduğunu ortaya koydu. Araştırma, bu kimyasalların kanser, nörogelişimsel zararlar gibi geri dönüşü olmayan etkilere neden olabileceğini gösterdi. Çocukların küçük vücut yapısı nedeniyle toksinlere daha duyarlı olduğu vurgulandı.