En fazla ekmek tüketen ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sırası hiç şaşırtmadı!

EN FAZLA VE EN AZ EKMEK TÜKETEN ÜLKELER BELLİ OLDU ​ Dünya genelinde temel gıda alışkanlıklarını mercek altına alan yeni araştırma, ekmek tüketimine dair dikkat çekici bulgular ortaya koydu. Beslenme kültürlerinin coğrafyaya, geleneğe ve sosyoekonomik koşullara göre nasıl şekillendiğini gösteren çalışma, aynı zamanda günlük yaşamda en çok tercih edilen gıdalardan birinin hâlâ ekmek olduğunu doğruluyor.