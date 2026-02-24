  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya
29
Yeniakit Publisher
En fazla ekmek tüketen ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sırası hiç şaşırtmadı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

En fazla ekmek tüketen ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sırası hiç şaşırtmadı!

Dünyanın en çok ekmek tüketen ülkeleri belli oldu. Türkiye'nin sırası bu sefer şaşırtmadı. İşte dünyanın en fazla ekmek tüketen ülkeleri...

#1
EN FAZLA VE EN AZ EKMEK TÜKETEN ÜLKELER BELLİ OLDU

EN FAZLA VE EN AZ EKMEK TÜKETEN ÜLKELER BELLİ OLDU ​ Dünya genelinde temel gıda alışkanlıklarını mercek altına alan yeni araştırma, ekmek tüketimine dair dikkat çekici bulgular ortaya koydu. Beslenme kültürlerinin coğrafyaya, geleneğe ve sosyoekonomik koşullara göre nasıl şekillendiğini gösteren çalışma, aynı zamanda günlük yaşamda en çok tercih edilen gıdalardan birinin hâlâ ekmek olduğunu doğruluyor.

#2
TÜRKİYE ÖYLE BİR SIRADA YER ALDI Kİ...

TÜRKİYE ÖYLE BİR SIRADA YER ALDI Kİ... Araştırmanın sonuçlarında Türkiye’den gelen veri ise özellikle yer alan sıralamasıyla şaşırttı. Yıllardır yüksek tüketim oranlarıyla bilinen ülkelerle karşılaştırıldığında ortaya çıkan tablo, uzmanların da beklemediği bir eğilimi işaret ediyor.

#3
EN FAZLA EKMEK YİYEN ÜLKELER AÇIKLANDI!

EN FAZLA EKMEK YİYEN ÜLKELER AÇIKLANDI!

#4
İTALYA

İTALYA

#5
İSPANYA

İSPANYA

#6
AVUSTURYA

AVUSTURYA

#7
BELÇİKA

BELÇİKA

#8
İSVİÇRE

İSVİÇRE

#9
FRANSA

FRANSA

#10
NORVEÇ

NORVEÇ

#11
İSVEÇ

İSVEÇ

#12
RUSYA

RUSYA

#13
FİNLANDİYA

FİNLANDİYA

#14
LÜKSEMBURG

LÜKSEMBURG

#15
ALMANYA

ALMANYA

#16
MACARİSTAN

MACARİSTAN

#17
HOLLANDA

HOLLANDA

#18
İRLANDA

İRLANDA

#19
PORTEKİZ

PORTEKİZ

#20
POLONYA

POLONYA

#21
DANİMARKA

DANİMARKA

#22
YUNANİSTAN

YUNANİSTAN

#23
ARJANTİN

ARJANTİN

#24
GKRY | KKTC

GKRY | KKTC

#25
UKRAYNA

UKRAYNA

#26
Foto - En fazla ekmek tüketen ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sırası hiç şaşırtmadı!

3)

#27
SIRBİSTAN

SIRBİSTAN

#28
TÜRKİYE/ derleyen: haber7

TÜRKİYE/ derleyen: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
