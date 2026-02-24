En fazla ekmek tüketen ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sırası hiç şaşırtmadı!
Dünyanın en çok ekmek tüketen ülkeleri belli oldu. Türkiye'nin sırası bu sefer şaşırtmadı. İşte dünyanın en fazla ekmek tüketen ülkeleri...
EN FAZLA VE EN AZ EKMEK TÜKETEN ÜLKELER BELLİ OLDU Dünya genelinde temel gıda alışkanlıklarını mercek altına alan yeni araştırma, ekmek tüketimine dair dikkat çekici bulgular ortaya koydu. Beslenme kültürlerinin coğrafyaya, geleneğe ve sosyoekonomik koşullara göre nasıl şekillendiğini gösteren çalışma, aynı zamanda günlük yaşamda en çok tercih edilen gıdalardan birinin hâlâ ekmek olduğunu doğruluyor.
TÜRKİYE ÖYLE BİR SIRADA YER ALDI Kİ... Araştırmanın sonuçlarında Türkiye’den gelen veri ise özellikle yer alan sıralamasıyla şaşırttı. Yıllardır yüksek tüketim oranlarıyla bilinen ülkelerle karşılaştırıldığında ortaya çıkan tablo, uzmanların da beklemediği bir eğilimi işaret ediyor.
EN FAZLA EKMEK YİYEN ÜLKELER AÇIKLANDI!
İTALYA
İSPANYA
AVUSTURYA
BELÇİKA
İSVİÇRE
FRANSA
NORVEÇ
İSVEÇ
RUSYA
FİNLANDİYA
LÜKSEMBURG
ALMANYA
MACARİSTAN
HOLLANDA
İRLANDA
PORTEKİZ
POLONYA
DANİMARKA
YUNANİSTAN
ARJANTİN
GKRY | KKTC
UKRAYNA
3)
SIRBİSTAN
TÜRKİYE/ derleyen: haber7
