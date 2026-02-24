  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Trump’a "uzun savaş" uyarısı! Eylem Tok ve baba Cihantimur'a istenen ceza belli oldu Sıcak saatler yaşanıyor! Savaş uçakları İsrail'e indi Gece yarısı İsrail'in uykusunu kaçıran gelişme! Türkiye detayı dikkat çekti Yalova'da Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal! İçişleri Bakanlığı harekete geçti t24’ten sponsorlu haber! Kan ve idrarda çıkmadı... Saç mı? Onun açıklanmasına daha var 55 kişi hayatını kaybetti! El Mencho sonrası Meksika’da kırmızı alarm İsveç’te yaşayan gurbetçi seküler yobazları yerin dibine soktu Epstein skandalında yeni perde! İngiliz siyasetinin kilit ismi gözaltında Suriyeli çocuktan hem gururlandıran hem duygulandıran Türkiye sözleri
Siyaset Özgür Özel ve saz arkadaşları kara kara düşünsün! Dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
Siyaset

Özgür Özel ve saz arkadaşları kara kara düşünsün! Dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Özgür Özel ve saz arkadaşları kara kara düşünsün! Dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan fezlekelerle, CHP’li Özgür Özel ve saz arkadaşları Murat Emir, Yunus Emre’ye ait dokunulmazlık dosyaları Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona sevk edildi.

Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Karma Komisyona, CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir ile CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin dosyaları sevk edildi.

CHP'nin kurultay davası ertelendi! İşte yeni tarih
CHP'nin kurultay davası ertelendi! İşte yeni tarih

Siyaset

CHP'nin kurultay davası ertelendi! İşte yeni tarih

CHP’lilerin yargıya attıkları iftiralar da bir bir ellerinde patlıyor: Bize baskıyı savcılık değil Rıza Akpolat yaptı!
CHP’lilerin yargıya attıkları iftiralar da bir bir ellerinde patlıyor: Bize baskıyı savcılık değil Rıza Akpolat yaptı!

Gündem

CHP’lilerin yargıya attıkları iftiralar da bir bir ellerinde patlıyor: Bize baskıyı savcılık değil Rıza Akpolat yaptı!

CHP’li Yarkadaş, fondaş medyayı rezil etti! "Delege ‘para aldım’ diyor, CHP’li medya ‘delil yok’ diyor!"
CHP’li Yarkadaş, fondaş medyayı rezil etti! “Delege ‘para aldım’ diyor, CHP’li medya ‘delil yok’ diyor!”

Siyaset

CHP’li Yarkadaş, fondaş medyayı rezil etti! “Delege ‘para aldım’ diyor, CHP’li medya ‘delil yok’ diyor!”

AK Parti'den CHP'li Antalya Büyükşehir'e dikkat çeken tepki: Eser yok, baklava kutuları var
AK Parti'den CHP'li Antalya Büyükşehir'e dikkat çeken tepki: Eser yok, baklava kutuları var

Gündem

AK Parti'den CHP'li Antalya Büyükşehir'e dikkat çeken tepki: Eser yok, baklava kutuları var

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23