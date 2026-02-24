Özgür Özel ve saz arkadaşları kara kara düşünsün! Dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan fezlekelerle, CHP’li Özgür Özel ve saz arkadaşları Murat Emir, Yunus Emre’ye ait dokunulmazlık dosyaları Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona sevk edildi.
Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Karma Komisyona, CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir ile CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin dosyaları sevk edildi.
