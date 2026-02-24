Zelenski dünyaya ilan etti: Rusya-Ukrayna savaşında Putin kaybetti
Rusya’nın 24 Şubat 2022’de başlattığı işgal girişiminin 4. yılında, Ukrayna lideri Zelenski’den dünyaya "teslim olmadık" mesajı geldi. "Bağımsızlığımızı savunduk, Putin hedeflerine ulaşamadı" diyen Zelenski, milyonlarca Ukraynalının sarsılmaz iradesiyle devletlerini ayakta tuttuklarını vurguladı. Kiev’i 3 günde düşürme hayalleri kuranların hüsrana uğradığını belirten lider, barış ve adalet için mücadeleye devam edeceklerini ilan etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "Saldırının başlangıcını hatırlayarak bugüne bakarken şunu söylemeye hakkımız var. Bağımsızlığımızı savunduk, devletimizi kaybetmedik, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin hedeflerine ulaşamadı. Ukraynalıları kıramadı, bu savaşı kazanamadı." dedi.
Zelenski, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, "Bugün Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yıl dönümü." ifadesini kullandı.
Rusya'nın, savaşın başladığı 4 yıl önce Ukrayna'nın başkenti Kiev'i "üç günde" ele geçiremediğini hatırlatan Zelenski, ülkesinin bu süreçte uzun bir yoldan geçtiğini vurguladı.
Zelenski, bu savaşta milyonlarca Ukraynalının direniş gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Saldırının başlangıcını hatırlayarak bugüne bakarken şunu söylemeye hakkımız var. Bağımsızlığımızı savunduk, devletimizi kaybetmedik, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin hedeflerine ulaşamadı. Ukraynalıları kıramadı, bu savaşı kazanamadı."
Zelenski, Ukrayna'yı koruyarak barışın ve adaletin sağlanması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
