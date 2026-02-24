  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Trump’a "uzun savaş" uyarısı! Eylem Tok ve baba Cihantimur'a istenen ceza belli oldu Sıcak saatler yaşanıyor! Savaş uçakları İsrail'e indi Gece yarısı İsrail'in uykusunu kaçıran gelişme! Türkiye detayı dikkat çekti Yalova'da Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal! İçişleri Bakanlığı harekete geçti t24’ten sponsorlu haber! Kan ve idrarda çıkmadı... Saç mı? Onun açıklanmasına daha var 55 kişi hayatını kaybetti! El Mencho sonrası Meksika’da kırmızı alarm İsveç’te yaşayan gurbetçi seküler yobazları yerin dibine soktu Epstein skandalında yeni perde! İngiliz siyasetinin kilit ismi gözaltında Suriyeli çocuktan hem gururlandıran hem duygulandıran Türkiye sözleri
Dünya Zelenski dünyaya ilan etti: Rusya-Ukrayna savaşında Putin kaybetti
Dünya

Zelenski dünyaya ilan etti: Rusya-Ukrayna savaşında Putin kaybetti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Zelenski dünyaya ilan etti: Rusya-Ukrayna savaşında Putin kaybetti

Rusya’nın 24 Şubat 2022’de başlattığı işgal girişiminin 4. yılında, Ukrayna lideri Zelenski’den dünyaya "teslim olmadık" mesajı geldi. "Bağımsızlığımızı savunduk, Putin hedeflerine ulaşamadı" diyen Zelenski, milyonlarca Ukraynalının sarsılmaz iradesiyle devletlerini ayakta tuttuklarını vurguladı. Kiev’i 3 günde düşürme hayalleri kuranların hüsrana uğradığını belirten lider, barış ve adalet için mücadeleye devam edeceklerini ilan etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "Saldırının başlangıcını hatırlayarak bugüne bakarken şunu söylemeye hakkımız var. Bağımsızlığımızı savunduk, devletimizi kaybetmedik, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin hedeflerine ulaşamadı. Ukraynalıları kıramadı, bu savaşı kazanamadı." dedi.

Zelenski, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, "Bugün Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yıl dönümü." ifadesini kullandı.

Rusya'nın, savaşın başladığı 4 yıl önce Ukrayna'nın başkenti Kiev'i "üç günde" ele geçiremediğini hatırlatan Zelenski, ülkesinin bu süreçte uzun bir yoldan geçtiğini vurguladı.

Zelenski, bu savaşta milyonlarca Ukraynalının direniş gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Saldırının başlangıcını hatırlayarak bugüne bakarken şunu söylemeye hakkımız var. Bağımsızlığımızı savunduk, devletimizi kaybetmedik, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin hedeflerine ulaşamadı. Ukraynalıları kıramadı, bu savaşı kazanamadı."

Zelenski, Ukrayna'yı koruyarak barışın ve adaletin sağlanması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Rusya'da Vatan Savunucuları Günü için herkesi şaşırtan Türkiye kararı! Rus yetkililer bile inanamadı ama gerçek
Rusya'da Vatan Savunucuları Günü için herkesi şaşırtan Türkiye kararı! Rus yetkililer bile inanamadı ama gerçek

Ekonomi

Rusya'da Vatan Savunucuları Günü için herkesi şaşırtan Türkiye kararı! Rus yetkililer bile inanamadı ama gerçek

Rusya durdurulamıyor! Topraklarını genişletmeye devam ediyor
Rusya durdurulamıyor! Topraklarını genişletmeye devam ediyor

Dünya

Rusya durdurulamıyor! Topraklarını genişletmeye devam ediyor

İran ve Rusya’dan gizli füze hamlesi: 500 milyon avroluk savunma kalkanı!
İran ve Rusya’dan gizli füze hamlesi: 500 milyon avroluk savunma kalkanı!

Dünya

İran ve Rusya’dan gizli füze hamlesi: 500 milyon avroluk savunma kalkanı!

Dünyayı tedirgin eden 3. Dünya Savaşı açıklaması: Putin başlattı
Dünyayı tedirgin eden 3. Dünya Savaşı açıklaması: Putin başlattı

Dünya

Dünyayı tedirgin eden 3. Dünya Savaşı açıklaması: Putin başlattı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23