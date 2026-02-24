  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'deki 'başkaldırının' detayları ifşa oldu! Özel mekanda 6.5 saatlik gizli toplantı! Kar New York’u dondurdu, ama… Müslüman Belediye Başkanı Mamdani’den örnek davranış Yapay zekayla basur merhemi sattırmışlardı! Nihat Hoca’dan şaşırtan cevap: Din yapay zekadan öğrenilir mi? Nükleer enerji ertelenemez bir ihtiyaç Zelenski dünyaya ilan etti: Rusya-Ukrayna savaşında Putin kaybetti Özgür Özel ve saz arkadaşları kara kara düşünsün! Dokunulmazlık dosyaları Meclis'te Ramazan ayı etkinliklerine karşı çıkan laiklik yobazlara Bahçeli'den sert tepki: 168’ini toplasak bir insan etmez! Tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran olayda sıcak gelişme! Baba ile 14 aylık bebeğinin tekme tokat dövüldüğü görüntüler ortaya çıktı 'Sülün Ekrem'i savunan Elçin'e ikinci 'dolandırıcılık' davası Ajanslar son dakika koduyla duyuruyor! Meyve-sebze haline helikopter düştü
Gündem Suç üstü enselenen CHP’li belediyeye 4,7 milyon lira ceza
Gündem

Suç üstü enselenen CHP’li belediyeye 4,7 milyon lira ceza

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ormanlık alana atık dökerken suç üstü yakalanan Mersin'in CHP’li Yenişehir Belediyesi’ne, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 4 milyon 692 bin TL idari para cezası kesildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Müdürlüğü ekiplerince 9 Şubat tarihinde yapılan denetimlerde, Mezitli ilçesi Çevlik Mahallesi’nde bulunan ormanlık alana, Yenişehir Belediye Başkanlığı hizmetindeki bir çöp toplama aracıyla atık döküldüğü belirlendi.

Bakanlık ekiplerince yapılan inceleme ve tespitlerin ardından Yenişehir Belediye Başkanlığına "atık dökme" fiili nedeniyle 4 milyon 692 bin TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca olayla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cezalar caydırıcı olmalı!

Gıda sektöründe'de tarım zehirlerindeki kurallara uymayan üretici'den - tüketiciye ulaşma zincirindeki taklit-tahşiş-soğuk zincir-hijyen-tüm sağlıklı üretim kurallarına uymayan sahtekarlara, ve fâhiş fiyatlarla milleti ve ekonomi üzerinden hükümeti zora sokan milletin canına ot tıkayan hâinleri teşbihen (fetöseverlere'de) etkili ve caydırıcı cezâi yaptırımlar elzem artık!!
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23