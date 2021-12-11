Tetikçi gazetede Erdoğan'la ilgili skandal yazı

ABD'nin Türkiye düşmanlığıyla tanınan New York Times gazetesi, yine skandal bir analize yer verdi. “DEAŞ Türkiye’den militan topluyor” şeklindeki asparagas haberine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın camiden çıkarkenki fotoğrafını kullanarak algı operasyonu yapmasıyla tanınan gazete, yeni bir algı operasyonu için tekrar kolları sıvadı.

Erdoğan giderek yalnız kalıyormuş

Gazetenin Türkiye muhabiri Carlotta Gall imzasıyla yayınlanan "Ekonomi düşerken, Erdoğan kendi tavsiyesini takip ediyor" başlıklı sözde haberde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili türlü hezeyanlar dile getirildi. Operasyonel haberciliğin eşsiz bir örneği olan yazıda, özetle “Erdoğan, ekonominin yer çekim kanununa karşı koyuyormuş gibi olan planı destekliyor. Cumhurbaşkanı, birçok insanın önerdiği fakat kendisinin seçimlerden önce sonuç almaya inandığı ekonomik çözüme tutunurken giderek daha da yalnız kalıyor. O, geçen ay katıldığı TV programında enflasyon ve TL’nin değer kaybetmesiyle birlikte insanları sakinleştirmeye çalıştı fakat tepki hiç de sakin değildi. 18 ay içinde yeni seçim hazırlığıyla karşı karşıya olan Erdoğan, çoğunlukla ekonominin güç kaybetmesiyle birlikte anketlerde geride kaldı. Onun odaklanacağı konu, seçimlerde şansını artırmak için bu süreci tersine çevirmek olacak. Şu an piyasa ve analistler de bunu onaylıyor. Erdoğan Türkiye ekonomisini daha kötü hale getiriyor. O, ekonomik planıyla birlikte daha da izole hale geldi. Eskiden etrafında olan danışmanlarından oluşan ekibi azalttı. Bu durum kendisinin etrafında dalkavukların olduğu ve hem seçmenden hem de ekonomik gerçeklerden koptuğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir dizi Merkez Bankası başkanı ve ekonomi bakanını görevden aldı ve ekonomiyi onlardan daha iyi bildiğini söyledi” hezeyanlarına yer verildi.

Her haberlerinde iftira ve yalan var

Bilindiği gibi, Osmanlı için “Avrupa’nın hasta adamı” ifadesini ilk kez kullanan New York Times, daha önce de Türkiye’yi bölünmüş şekilde gösteren haritalar yayınlamış, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in 15 Temmuz sonrası “NATO’yu Türkiye’ye müdahaleye davet eden” yazısını yayınlamaktan çekinmemişti. Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a köşe tahsis eden sözde gazete, Suriye'de başlattığımız harekâtlardan da rahatsız olarak “Türkiye DEAŞ’tan petrol alıyor” iftirasını atmıştı.