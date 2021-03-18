Tetikçi Barış Terkoğlu'ndan Prof. Boynukalın'a akılalmaz suçlama: Terör örgütü ile ilişkilendirdi

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Cumhuriyet paçavrasının tetikçisi Barış Terkoğlu, Prof. Dr. Mehmet Boynukalın üzerinden kaleme aldığı yazısında çirkin bir algı operasyonuna soyundu. Ayasofya-i Kebir Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın için haddini aşarak "İmam mı, şeyhülislam mı?" diye soran Terkoğlu, İslami hususları dile getiren Boynukalın'ı kadınları hedef almakla suçladı:

"Günlerdir Ayasofya imamının kendisini, dinin de devletin de toplumun da merkezine koyan açıklamalarını izliyoruz. Anayasadan laikliğin çıkarılmasını istiyor, kadınları hedef alıyor, siyasetçilere ayar veriyor."

Nifak tohumları ekti

Prof. Boynukalın'ın 'Özlem Zengin bizim bir kardeşimizdir' açıklamasını görmezden gelen tetikçi Terkoğlu, Prof. Boynukalın ile Zengin arasında bir kavga olduğunu öne sürdü:

"Bu kez kavganın iki tarafı da aynı mahalleden. AKP milletvekili Özlem Zengin’i tutanlar ile Ayasofya imamını destekleyenler birbirine ağır sözlerle yükleniyor. Zengin’in “Herkes kendi işini yapmalı” sözüne, imamın “Sözlerim ‘sen imamsın, namazını kıldır, başka bir şey söylemeye hakkın yok’ zihniyetine karşıdır” yanıtını vermesi, meselenin daha derine doğru gittiğini gösteriyor. Tartışma AKP’li kimi milletvekillerine, yazarlara, sivil toplum örgütlerine kadar uzandı. Sosyal medyada günlerce en çok konuşulan olay oldu."

Akılalmaz ilişkilendirme

Prof. Boynukalın'a destek verenleri 'İmamcılar' şeklinde hadsiz bir ifade ile yazan Terkoğlu, Boynukalın'ı akılalmaz şekilde FETÖ ile ilişkilendirmeye çalıştı:

"Kendisini destekleyenlere bir bakın. Alparslan Kuytul gibi iktidara karşı FETÖ’yle bile yan yana duranlar dahi onu takdir ediyor. Partiyle derdi olanlar onun üzerinden AK Parti’ye vuruyor. Bir cami imamı, neden sistematik olarak hükümeti zor durumda bırakacak açıklamalar yapar? Asıl hedefin Erdoğan ve AK Parti iktidarı olduğunu, niyetin bizi kendi içimizden boğmak olduğunu görüyoruz."

Hedef gösterdi!

Paçavranın tetikçisi Prof. Boynukalın'ı hedef gösterdi:

"Diyanet İşleri Başkanı da kendi memurunun yaptıklarından rahatsız. Kendisine bir görev verilmiş gibi sınırın ötesine geçiyor. Bu tartışmaların ortasında olmasa da uygun bir zamanda görevden alınmasını bekleyin."