Tether, Uluslararası Suç Sendikası ile bağlantılı 225 milyon USDT’yi dondurdu

Kripto para ekosisteminin en büyük şirketi Tether ile önde gelen küresel kripto borsası ve Web3 teknoloji şirketi OKX, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı’na (DOJ) bir soruşturmada yardımcı olduklarını açıkladı. Bu soruşturma sonucunda Tether, Güneydoğu Asya’daki uluslararası bir insan kaçakçılığı örgütüne bağlı harici saklanan cüzdanlarda bulunan yaklaşık 225 milyon USDT token’ini gönüllü olarak dondurdu. Cüzdanların, küresel bir ilişki dolandırıcılığı işinde kullanıldığı ortaya çıktı. Ortak soruşturma, blockchain analiz firması Chainalytic’in araçları kullanılarak gerçekleştirildi. Tether’in bu eylemi, tarihteki en büyük USDT dondurulması olarak kayıtlara geçti.

Dondurulan cüzdanlar, ikincil piyasada yer alıyor

Tether ve OKX’in aylarca süren araştırma çalışmaları sırasında, Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere ABD kolluk kuvvetleri, bu fonların blockchain üzerinden akışını analiz ederek yasa dışı fonların yerleri konusunda tedbirli olarak uyarıldı. Bu eylemler, Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi tarafından dondurma talebinin başlatılmasına ve Tether’in gönüllü olarak dondurmasını sağladı. Dondurulan cüzdanlar, ikincil piyasada yer alırken, Tether müşterileriyle ilişkileri bulunmuyor. Bu operasyonla yasal cüzdanların ele geçirildiği ölçüde Tether, güvenlik güçleriyle ve bu cüzdanların sahipleriyle hızlı bir şekilde çalışarak cüzdanları uygun şekilde çözecek. İki firmanın aldığı proaktif önlemler, kripto para şirketlerinin suç kullanımını etkili bir şekilde caydırmak için küresel emniyet teşkilatlarıyla birlikte nasıl çalışabileceğinin bir örneği olarak öne çıkıyor. Blockchain işlemlerinin şeffaflığı, yasa dışı faaliyetlere karşı güçlü bir caydırıcı görevi görerek sektör için önemli bir emsal teşkil ediyor.

“Şeffaflığa olan bağlılığımızla, kripto alanında yeni güvenlik standartları belirlemeyi amaçlıyoruz”

Tether CEO’su Paolo Ardoino: “Küresel emniyet teşkilatlarıyla aramızdaki proaktif ilişkiler ve şeffaflığa olan bağlılığımızla Tether için kripto alanında yeni güvenlik standartları belirlemeyi amaçlıyoruz. Adalet Bakanlığı ile gerçekleştirdiğimiz çalışma, güvenli bir ortam geliştirme konusundaki kararlılığımızın altını çiziyor. Yasa dışı faaliyetleri ele almak ve sektördeki en yüksek dürüstlük standartlarını sürdürmek için teknolojiden ve OKX ile yaptığımız iş birliği gibi ilişkilerden yararlanmayı planlıyoruz.” OKX Baş İnovasyon Sorumlusu Jason Lau, “Emniyet güçleri de dahil olmak üzere sektör paydaşlarıyla iş birliği yapmak, kripto endüstrisinde bir lider olarak güven oluşturma ve kamu yararına hizmet etme yaklaşımımızın temel ilkesidir. OKX olarak bu gibi operasyonlara katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Bu girişimlere ileri görüşlü ve cesur bir biçimde yaklaşıyoruz.”

Tether yasa dışı eylemleri engellemek için güvenlik güçleriyle iş birliğini sürdürüyor

Tether, sektör bütünlüğünü korumaya yönelik özel bir çabayla, Banka Gizlilik Yasası ve finansal kurumların en iyi uygulamalarına uygun olarak sıkı “Müşterinizi Tanıyın” (KYC) ve “Kara Para Aklamayı Önleme” (AML) protokollerini takip ediyor. Ek olarak, Tether’in uyumluluk ekibi, tüm başvurular için kapsamlı ve gelişmiş durum tespiti taramaları gerçekleştiriyor ve bunları ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC) yaptırım veri tabanlarıyla karşılaştırarak çapraz referanslıyor. Bu önlem Tether’in, yaptırım uygulanan kişiler, kuruluşlar veya para yatırma adresleriyle etkileşime girmesini önlemesine olanak tanıyor. Ayrıca Tether, ikincil piyasadaki şüpheli işlemlerin soruşturulması yoluyla yasa dışı eylemlerin önlenmesini ilerletmek için güvenlik güçleriyle iş birliğini sürdürüyor. Şirket, donmalardan etkilenen yasal cüzdanlarla ilgili endişeleri çözmek için güvenlik güçleri ve cüzdan sahipleriyle dirsek dirseğe çalışacak.

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