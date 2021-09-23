Teşvikleri geri çekme sinyali! Fed, faizi yüzde 0-0,25 arasında sabit tuttu

Fed, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Aylık varlık alımlarını ise 120 milyar dolar olarak devam ettirdi. Karar metninde varlık alımlarına ilişkin ifadeler de yer aldı. Buna göre, ekonominin varlık alımlarını azaltmak için hedeflere doğru ilerleme sağladığı ifade edildi. Ekonomideki ilerlemenin devam etmesi durumunda varlık alım hızındaki yavaşlamanın gündeme alınabileceği belirtildi. Karar metninde konuya ilişkin şu ifadeler kullanıldı: “Eğer istihdam ve enflasyon hedeflerine doğru ilerleme beklendiği gibi devam ederse varlık alımlarının hızında bir yavaşlatmaya karar vermek yakında gerekli olabilir.”