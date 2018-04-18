Teşvikler istihdama olumlu yansıyor

İşsizlik oranının ocakta geçen yılın aynı ayına göre 2.2 puan düşerek yüzde 10.8 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatan Uysal, “Milli İstihdam Seferberliği” kapsamında verilen teşviklerin bunda etkisi olduğunu söyledi. Uysal, istihdam teşviklerinin etkisinin gelecek dönemde rakamlara yansıyacağını ifade ederek, bu teşviklerinin etkisinin imalat ve bilişim sektöründe nisanda görülmeye başlanacağını kaydetti. Uysal, Türkiye’nin, uluslararası rekabette avantaj elde edebilmesi için kodlama başta olmak üzere eğitim, bilişim ve imalat sektörüne daha fazla önem vermesi gerektiğine işaret etti.