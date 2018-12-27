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Teşvikler iş dünyasını sevindirdi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asgari ücrete uygulanan prim desteğinin 2019’da da devam edeceğini açıklaması, yılın son günlerinde iş dünyası için moral oldu" açıklamasında bulundu.

27 Aralık 2018 Perşembe 11:34
Teşvikler iş dünyasını sevindirdi

Yeni yılda sanayici, KOBİ ve tarım kesimine sağlanacak teşviklerle üretim, yatırım ve istihdamı artırmanın önü açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücrete uygulanan prim desteğinin 2019’da da devam edeceğini açıklaması, KOBİ’lerin alacak sigortasından faydalanmasını sağlayacak devlet destekli sistem ile elektrik ve doğal gazda yapılacak indirimin yılın son günlerinde iş dünyası için moral oldu.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asgari ücrete uygulanan prim desteğinin 2019’da da devam edeceğini açıklaması, KOBİ’lerin alacak sigortasından faydalanmasını sağlayacak devlet destekli sistem ile elektrik ve doğal gazda yapılacak indirim, yılın son günlerinde iş dünyası için moral oldu. Elektrik fiyatlarına uygulanacak yüzde 10 oranındaki indirimin KOBİ ve ticarethanelere de uygulanması, moralleri daha da yükseltecektir.” KOBİ’lerin alacak sigortasından faydalanmasını sağlayacak devlet destekli yeni sistemin iş dünyası için önemli olduğunu kaydeden Baran, “Alacak sigortası iş dünyası olarak uzun zamandır talep ettiğimiz bir sistemdi. Reel sektör, desteklerin arttığı, risklerin de en aza indiği ortamda sahip olduğu tüm enerjisini üretime, ticarete ve ihracata yönlendirerek ekonomimizin daha da güçlenmesi için var gücüyle çalışacaktır” diye konuştu.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu ise istihdama verilecek devlet teşviklerini olumlu bulduklarını belirterek, “Bu adım ekonomiye canlılık getirecektir” dedi. Mutlu, “2019 yılında 500’ün altında sigortalı çalıştıran işyerleri için tanınan 150 liralık Asgari Ücret Desteği ile SGK’ya borcu bulunmayan işletmelerimiz için tanınacak olan 5 puanlık sigorta prim teşviki uygulaması da esnaf sanatkarları rahatlatacaktır” diye konuştu.

1 Ocak’tan itibaren uygulanacak yeni teşvikler

-Yılbaşından itibaren elektrik ve doğalgaz fiyatlarında yüzde 10 indirim yapılacak.

-Bölgesel istihdam teşviki bir yıl daha uzatılacak. Halen 51 ilde ve 2 ilçede işverenlere sağlanan 6 puanlık SGK teşviki devam edecek.

-2018 yılında 9 ay olarak uygulanan asgari ücret desteği, önümüzdeki yıl 12 ay boyunca devam edecek. Bu destek 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için 101 lira, 500’ün altında sigortalı çalıştıran işyerleri için ise 150 lira olacak.

-Sigorta prim teşviki uygulamasının gelecek yıl 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 3 puan, 500’ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 5 puan olarak uygulanacak.

-KOBİ’lerin alacakları, sigorta güvencesi altına alınacak.

-İmalat sanayiinde yeni makine tedarikinde KDV alınmayacak.

-KOBİ’lere 2 milyar 250 milyon TL bütçe ayrılan KOSGEB aracılığıyla destekler sürecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 11:34
  1. KOBİ
  2. Yeni yıl
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  4. Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran
  5. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu
  6. SGK
  7. Asgari Ücret Desteği
  8. SGK borcu

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