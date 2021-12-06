Testi pozitif çıkana 22 bin TL

Tüm dünya Omicron varyantı nedeniyle koronavirüs önlemlerini sıkılaştırırken, Çin’in kuzeyindeki Harbin şehri de ilginç bir uygulamayla gündeme geldi. Şehirde, yetkililerin temas takibine gerek kalmadan test sonucunu pozitif olarak getiren kişilere bin 570 (yaklaşık 22 bin TL) dolar ödenmeye başlandı.

Çin devlet medyası The Beijing News’e göre, şehir hükümetinin bu yeni planı, semptom gösterdiğinde kimseyle temas etmeden test yaptıranları ödüllendirmeyi hedefliyor. Uzmanlar, bu sayede temasın en aza indirilmesini hedefliyor.

ABD merkezli Business Insider’da yer alan habere göre, Harbin hükümeti uyarılmadan öne çıkan ve önlem alanları ödüllendirmek istiyor.

Harbin halkına iletilen mesajlarda, “Semptomları hissettikten sonra kendi kendine durumu açıklamak için bir sağlık kurumunu ziyaret eden kişiler, COVID-19 için pozitif olduğunuz takdirde 10 bin Çin yuanı ile ödüllendirilecektir.” ifadeleri yer aldı. Bu, ilk başta bir şehrin sadece bir COVID-19 testi yapması için astronomik bir miktar ödemeyi göze alıyor gibi görünse de, Harbin şehrinde geçtiğimiz hafta günde 10’dan az vaka kaydedildiği bildirildi.