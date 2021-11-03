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Kadın - Aile Testi kebabı tarifi, nasıl yapılır? Kolay Testi kebabı tarifi
Kadın - Aile

Testi kebabı tarifi, nasıl yapılır? Kolay Testi kebabı tarifi

Kapadokya bölgesinin kendine özgü tatlarından birisi de meşhur testi kebabıdır.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 23:27:00 -
Testi kebabı tarifi, nasıl yapılır? Kolay Testi kebabı tarifi

Kapadokya bölgesinin kendine özgü tatlarından birisi de meşhur testi kebabıdır. Geçmişte tandırlarda pişirilse de günümüzde fırınlarda ve açık ocaklarda da pişirilebilir. Sofralarını süsleyen Testi Kebabı için kolay tarif yazımızda.

Malzemeler

  • 1 adet testi (çömlek)
  • Kuşbaşı doğranmış et Domates
  • Sarımsak
  • Sivri biber
  • Sıvı yağ
  • Tuz, karabiber, kimyon.

Yapılışı

Testiye sıvı yağla et birlikte konur. Testi önceden hazır edilmiş köz halinde bulunan ateşin ortasına gömülerek, etin pişmesi sağlanır. Etin suyu çekilip kavrulmaya başladığında, domates, sarımsak, sivri biber, tuz ve karabiber eklenerek, tam bir karışım hali alır. Ardından testinin ağzı bir bez konduktan sonra, orta kıvam hazırlanmış hamurla sıvanır. Hamurun ortasında küçük bir delik açılır. Bu haliyle köz ateşe gömülür. Yaklaşık iki saat ateşte bekletilir. Bu zaman içerisinde dengeli pişmesini sağlamak için ara sıra testi silkelenir. Testinin üzerindeki hamurun pişmesinden, içinde bulunan malzemenin de piştiği anlaşılır. Daha sonra testi ateşten alınarak, 20 dakika dinlendirilir. Servis yapmak için testinin ağzında sıvalı olan hamur çıkartılır, üzerine kimyon, karabiber gibi baharatlar serpilerek, servise hazır hale getirilir. Geleneksel uygulamalarda olmamakla birlikte, turistik restoranlarda testinin ağzı şov amaçlı olarak satırla kırılarak, yemek, testinin içinden servis edilir. Afiyet olsun.

 

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