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Dünya Test uçuşu yapan yolcu uçağı düştü: 3 ölü
Dünya

Test uçuşu yapan yolcu uçağı düştü: 3 ölü

Yeniakit Publisher
2024-07-12 19:11:00 - 2024-07-12 19:11:17

Rusya'nın Moskova bölgesinde Sukhoi Superjet 100 tipi yolcu uçağının test uçuşu sırasında düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Moskova bölgesinde Sukhoi Superjet 100 tipi yolcu uçağının test uçuşu sırasında düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Moskova bölgesinde test uçuşu için havalanan Sukhoi Superjet 100 tipi bir yolcu uçağı düştü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, ormanlık alana düşen uçakta sadece 3 mürettebat üyesi olduğu, tamamının hayatını kaybettiği belirtildi.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada ise, "İlk bilgilere göre onarımın ardından tesisten ayrılan Sukhoi Superjet-100 tipi yolcu uçağı, Vnukovo Havalimanı'na doğru yol alırken Moskova bölgesine bağlı Kolomna'daki Apraksino köyü yakınlarında düştü. Uçakta 3 mürettebat üyesi bulunuyordu" ifadeleri kullanıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


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