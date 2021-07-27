Test sonucunu beklemedi! Bir otobüs dolusu insanı yaktı

Bingöl'de yaşayan Nihai H., grip şikayeti nedeniyle dün akşam koronavirüs testi yaptırdı. Nihai H. test sonucunu beklemeden İstanbul'a gitmek için şehirlerarası otobüse bindi. Kayseri-Malatya karayolu uygulama noktasında denetim yapan polis ekipleri, İstanbul'a seyir halindeki otobüsü kontrol noktasında durdurdu. Yolcuların yapılan kimlik ve HES kodu sorgulamalarında Nihai H.'nin test sonucunun pozitif olduğu görüldü. Bunun üzerine Nihai H. otobüsten indirildi. Polisin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Nihai H. kendisini görüntüleyen basın mensubuna, "Aşımı yaptırmıştım. Kendimi iyi hissediyordum. Telefonuma dün yaptırdığım test sonucumun pozitif olduğu bilgisi ben otobüsteyken geldi. İstanbul'a gidecektim" dedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nihai H.yi Kayseri Devlet Hastanesine kaldırdı. Otobüsteki diğer yolcular ise, İstanbula doğru yola çıktı. Otobüsteki yolcuların gözlem altında tutulacağı öğrenildi.