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Teknoloji Test aşamasında! Whatsapp'tan sevindiren özellik
Teknoloji

Test aşamasında! Whatsapp'tan sevindiren özellik

WhatsApp kullanıcıları için yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Görünüşe göre WhatsApp şimdi de bazı kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak bir özelliği hayatımıza sokacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 20:41:00 -
Test aşamasında! Whatsapp'tan sevindiren özellik

 

WhatsApp’ın çağrılar için yeni bir 'rahatsız etmeyin' modu üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

WhatsApp beta kullanıcıları için yeni özelliklerini duyurdu. Bu özellikler arasında 'rahatsaz etmeyin modu' dikkat çekti. Aramalar tarafı için gelecek bu özellik şu anda test aşamasında olsa da yine de faydalı olacağı düşünülüyor.

Yeni özellik, WhatsApp'ın beta sürümünde keşfedildi. Hem de bu özellik kullanıcıların severek kullandığı "Rahatsız Etme" ile ilgili! Bu yüzden müjde niteliğinde görülüyor. WhatsApp'ın yeni özelliği bazı beta test kullanıcılarına sunuldu ve bu özelliğin önümüzdeki günlerde daha fazla kullanıcıya sunulması bekleniyor.

WhatsApp için Rahatsız Etmeyin modu etkinleştirildiği zaman aramalar otomatik olarak kapatılacak. Bu sayede kullanıcılar dinlenmek istedikleri ve meşgul oldukları zamanlarda çağrıları görmeyecekler.

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