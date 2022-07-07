Teşrik tekbiri ne zaman başlıyor? Teşrik tekbiri nedir nasıl getirilir?

Teşrik tekbirlerini unutmayın. Bu günler yüce Allah’ı tazim ile anma günleridir. Arefe günü sabah namazında başlayıp, bayramın dördüncü günü ikindi namazı ile birlikte her namazdan sonra tekbir getirmek Hanefî mezhebine göre vâciptir. Toplam yirmi üç vakit eder. Bir sefer getirmek yeterlidir. Her zaman yapılan bir vecibe olmadığı için insan unutabilir. Dikkatli olup unutmamaya gayret etmeli. Şafiî mezhebine göre teşrik tekbiri getirmek sünnettir. Kurban bayramının birinci günü öğle namazında başlar ve bayramın son günü sabah namazında son bulur.

Teşrik tekbiri ne zaman başlar ne zaman biter?

Teşrik tekbirlerini, Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü (8 Temmuz Cuma 2022) sabah namazından bayramın dördüncü günü (12 Temmuz Salı 2022) ikindi namazına kadar 23 vakit her farzın ardından getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrîk tekbirlerini almak için abdest şart değildir.

Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de ardından getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez. Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirlerini getirmek sünnettir.

Şunu iyi bilmeli ki ibadete verdiğimiz değer kadar değerimiz artacaktır. İyi biliriz ki insan önemsediği Şeyleri unutmaz.