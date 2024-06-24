Tespit edildi! Mava Dağı'nda öldürülen hain bakın kim çıktı

Kimlikleri tespit edilen teröristlerin uzun zamandan beri Şırnak, Mardin ve Batman kırsalında çok sayıda kanlı saldırının faili olmaktan aranan Beritan Amara kod adlı Sultan Dağ ile Zeynep Cudi kod adlı Zeynep Nibat oldukları belirlendi.

İki teröristin de uzun yıllardan beri terör örgütünün dağ kadrosunda sorumlu düzeyde faaliyetlerde bulundukları; 2015-2020 yıllarında sözde Botan saha diye adlandırılan Şırnak’ın Gabar, Cudi Dağları, Cehennem Deresinde terörist saldırılarda bulundukları öğrenildi.

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2 teröristin de son olarak Batman-Bitlis kırsalını içine alan sözde Garzan eyalet yönetimi YJA star kadın yapılanmasının tepe isimlerinden oldukları ve öldürüldükleri Mava Dağı bölgesinde uzun zamandan beri güvenlik güçlerine yönelik saldırı için keşif ve istihbarat çalışması içinde oldukları bildirildi.

6 ASKERİN KATİLİ ÇIKTILAR

İki teröristin 9 ayrı silahlı ve bombalı saldırıda 6 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 19 güvenlik görevlisinin de yaralandığı saldırıların failleri oldukları ortaya çıktı.

İki terörist hakkında Şırnak, Mardin ve Batman Başsavcılıklarınca, “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunuyordu.

ESMA ASTSUBAYIN KATİLİ ÇIKTI

İki kadın teröristin 9 Aralık 2019 günü Şırnak’ın İdil İlçesinde tuzaklanmış uzaktan kumandalı bombayı imha etmek isterken şehit olan Astsubay Esma Çevik ile Uzman Çavuş Kemal Sayar’ın şehit edildiği hain saldırının bizzat faili olduğu belirlendi.

İdil’in Sarıköy kırsalında araziye yerleştirilmiş uzaktan kumandalı el yapımı bomba bulunduktan sonra bomba imha uzmanı Astsubay Esma Çevik ile Uzman Çavuş Kemal Sayar bombayı elektrikli fünye ile imha etmek istedikleri sırada ikinci bir bombanın patlaması sonucu olay yerinde şehit olmuş, 9 asker de yaralanmıştı.

Esma Astsubay Hukuk Fakültesini kazanmasına rağmen askerlik görevini tercih etmiş ve Bodrum’da görev yaparken gönüllü olarak bomba uzmanlığı eğitimi aldıktan sonra Şırnak’a tayin edilmişti.

Evli olan Esma Astsubay Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki sayılı bomba uzmanlarından biriydi. Kadın teröristlerin katıldıkları saldırılar ise şöyle:

29 Şubat 2016: Şırnak’ın İdil ilçesi Cehennem deresinde el yapımı patlayıcı ile saldırıda 5 askerin yaralanması

7 Kasım 2016: Şırnak’ın Bestler-Dereler bölgesinde 1 askerin şehit edilmesi

19 Haziran 2018: Şırnak’ın Güçlükonak ilçesi kırsalındaki Gabar Dağında uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu 1 askerin şehit edilmesi, 2 askerin yaralanması

23 Ekim 2018: Mardin’in Dargeçit ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 1 askerin şehit edilmesi, 1 askerin yaralanması

9 Aralık 2019: Şırnak’ın İdil İlçesi kırsalında uzaktan kumandalı mayının patlatılması sonucu 2 askerin şehit edilmesi, 9 askerin yaralanması 16 Haziran 2019: Şırnak’ın İdil ilçesinde 1askerin şehit edilmesi, 1 askerin yaralanması 27 Nisan 2020: Şırnak’ta askeri araca saldırı sonucu 1 askerin yaralanması