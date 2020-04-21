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Teslim olan teröristten koronavirüs itirafı!

8 yıldır örgütün dağ kadrosunda olan ve güvenlik güçlerine teslim olan terörist koronavirüs yüzünden terör örgütünde koronavirüs salgını nedeniyle birçok teröristin hastalandığını söyledi.

2020-04-21 23:15:00 -
Teslim olan teröristten koronavirüs itirafı!

Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmalarıyla 8 yıldır örgütün dağ kadrosunda olan H.A. isimli terör örgütü mensubu akşam saatlerinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

"Buradan sesimi duyan arkadaşlarım yaşamak istiyorlarsa bir an önce kaçsınlar"

Bu arada güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, örgüt mensubu H.A'nın gözyaşlarıyla verdiği ifadesinde Suriye'deki durumun çok kötü olduğunu anlatarak, "Salgın yüzünden birçok örgüt mensubu hastalandı. Hastalananlara intihar eylemi yapmaları dayatılıyor. Benim gibi kaçmak isteyen bir çok arkadaşım var. Buradan sesimi duyan arkadaşlarım yaşamak istiyorlarsa bir an önce kaçsınlar." şeklinde ifade verdi.

Öte yandan Suriye'den, teslim olan örgüt mensubunu doğrulayan haberler gelmeye devam ediyor. Suriye'de örgütün kontrolündeki bölgelerde salgının kontrolden çıktığı, halkın ilaç ve tedaviye ulaşımının olmadığı, fırsat bulması halinde Türkiye'ye kaçmaya çalışacak çok sayıda örgüt mensubu olduğu da edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

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Yorumlar

Misafir

Şimdi de teröristleri mi tedavi edeceğiz. Hepsi gebersin. Bunların yanında vahşi hayvanlar masum kalır. İlk fırsatta askere silah çevirir bunlar.
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Dadaş

Allah ede hepsi .... gider.... ....suz ermeni pkk..... avrupada kurtaramaz bu ....sizleri..... herkez kendi derdine yansınnn.... avrupada bize muhtaç
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