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Teslim olan cinayet zanlısı tutuklandı

Eskişehir’de eğlence çıkışı iki grup arasında çıkan tartışmada Nahit Katıoğlu’nu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla aranan Hakan Yağız Altunsoy, polis merkezine giderek teslim oldu.

18 Nisan 2019 Perşembe 19:06
Teslim olan cinayet zanlısı tutuklandı

Eskişehir’de eğlence çıkışı iki grup arasında çıkan tartışmada Nahit Katıoğlu’nu (27) bıçakla öldürdüğü iddiasıyla aranan Hakan Yağız Altunsoy (18), polis merkezine giderek teslim oldu. Altunsoy 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Eskişehir’de barda çalışan Nahit Katıoğlu, geçen Pazar günü arkadaşlarıyla birlikte eğlendikten sonra sabah 05.15 sıralarında eğlence mekanından çıktı. Katıoğlu ve arkadaşları Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi’nde eve doğru yürümeye başladılar. Bu esnada arkalarından gelen başka bir grupla bilinmeyen nedenle tartıştılar. Tartışmanın büyümesiyle diğer gruptan Hakan Yağız Altunsoy, bıçakla Nahit Katıoğlu’na saldırıp 3 kez bıçakladı, ardından otomobile binerek kaçtı. Yaralanan Nahit Katıoğlu, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinceYunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. İki gün yaşam savaşı veren Katıoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Aranırken teslim oldu

Soruşturma başlatan polis ekipleri bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıyan olayda katil zanlısının Hakan Yağız Altunsoy olduğunu belirledi. Polis ekiplerince aranan Altunsoy dün akşam Çarşı Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu. İfadesinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Altunsoy çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 19:06
  1. Eskişehir
  2. Cinayet zanlısı
  3. tutuklama

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