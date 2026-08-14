  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adalet Bakanı Gürlek'ten Trabzon'da tarihi mesajlar! Terörsüz Türkiye vurgusu damga vurdu! İmamoğlu CHP’yi satın almaya kalktı! Can Ataklı Yeni Parti tabanına seslendi: Siz beyninizi yemişsiniz, zavallısınız.” Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında 49 şüpheliden 33’ü yakalandı Aydın Menderes, ölümünden 10 gün önce Gül’ü aradı “Abdullah, beni öldürecekler!” Yapılan son seçim anketinde çarpıcı veriler… 8 büyükşehirde bakın sonuç ne çıktı Kıbrıs’ta 126 Türk’ün katledildiği vahşetin canlı tanığı anlattı 103 Türk köyünü yaktılar kaçanları katlettiler! CHP’li vekili tekme tokat dövdüler! Cinsel taciz iddiası Vergi rekortmeni kurumlar belli oldu! Toplam verginin yüzde 60’ı İstanbul’dan DEM Parti heyeti Külliye'de! Masada Demirtaş dahil 5 konu var Ukrayna’da bilgisayar oyunuyla eğitim GTA oyuncusundan dron operatörü!
Teknoloji Tesla'ya Starlink Entegre Edildi
Teknoloji

Tesla'ya Starlink Entegre Edildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Tesla'ya Starlink Entegre Edildi

Tesla, sürücüsüz robotaksi aracı Cybercab'e Starlink uydu internet bağlantısını entegre etti. Anten, aracın tavanına yerleştirildi ve yüksek hızlı bağlantı sağlayacak.

Tesla, sürücüsüz robotaksi aracı Cybercab'e Starlink uydu internet bağlantısını entegre etti. Anten, aracın tavanına yerleştirildi ve yüksek hızlı bağlantı sağlayacak.
Tesla, tamamen sürücüsüz çalışması planlanan robotaksi aracı Cybercab'e Starlink bağlantısını entegre etti. Şirketin Robotaxi hesabından yapılan paylaşımda, Starlink antenli ilk Cybercab görüntülendi. Anten arka tarafta stop lambalarının üzerindeki tavan bölümüne yerleştirilmiş.

Starlink bağlantısı, direksiyonu ve pedalları bulunmayan Cybercab için kesintisiz internet erişimi sağlayacak. Bu sayede araç, hücresel şebekenin zayıf olduğu bölgelerde de navigasyon, müşteri hizmetleri ve uzaktan yönetim gibi işlevleri yerine getirebilecek. Yeni nesil Starlink anteni uygun koşullarda 375 Mbps'ye kadar indirme hızı sunuyor.

Elon Musk, Starlink'in yalnızca Cybercab'e özel olmayacağını, aktif olduğu pazarlarda tüm Tesla araçlarına entegre edileceğini açıkladı. Robotaksi hizmetlerinin yalnızca yerel kablosuz ağlara bağlı kalamayacağını vurgulayan Musk, sürekli iletişim için uydu bağlantısının gerekliliğine dikkat çekti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23