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Teknoloji Tesla’nın hayali gerçek oldu! Uzaydan Dünya’ya enerji yollandı
Teknoloji

Tesla’nın hayali gerçek oldu! Uzaydan Dünya’ya enerji yollandı

Yeniakit Publisher
2024-01-30 15:16:00 -
Tesla’nın hayali gerçek oldu! Uzaydan Dünya’ya enerji yollandı

Uzay ve Dünya arasında Güneş enerji göndermek gerçek oluyor. ABD'li araştırmacılar, uzaydan enerji transferi yaptı.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğine yönelik olarak tüm dünyada temiz enerjiye geçiş hedefleniyor. Bu kapsamda ise Güneş enerjisi oldukça önemli. ABD’de yürütülen son çalışma, uzay ve Dünya arasında enerji gönderilebileceğini ortaya koydu.

Uzayda Güneş enerjisi çiftliği kurulabilir mi?

Bir yıl süren bir deney, uzayda Güneş enerjisi toplamanın ve kablosuz olarak Dünya’ya iletmenin gerçek olduğunu ortaya çıkardı. Bu, yörüngeden Dünya’ya yenilenebilir enerji kaynağı gönderilebileceğini gösteren önemli bir adım.

Caltech’te yürütülen SSPD-1 görevi, uzay tabanlı Güneş enerjisi üretimi ve iletimi için kritik teknolojilerini test etti. Araştırmacılar, bu hedef kapsamında bir Güneş paneli tasarladı ve uzaya gönderdi. Uzayda toplanan Güneş enerjisinin, mikrodalga şeklinde Dünya’ya gönderilebildiği aktarıldı.

SSPD-1, yörüngede fotovoltaik hücre kullanarak Güneş enerjisini başarıyla toplayan ve Dünya’ya ışınlayan ilk görev oldu. Ancak enerjinin, sadece 1.8 kilowatt’lık (su ısıtıcısını kaynatmaya yetecek kadar) küçük ölçekte olduğunu belirtmek gerekiyor.

Caltech Başkanı Thomas Rosenbaum, bu deneyin Güneş enerjisinin uzaydaki geleceğine dair önemli bir gösterge olduğunu söyledi. Bununla birlikte ticari olarak kullanıma açılmadan önce maliyetleri düşürmek ve radyasyona karşı dayanıklılığı artırmak gerekiyor.
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SSPD-1 aynı zamanda gece şartları, hava durumu veya coğrafi sınırlamaları da ortadan kaldırıyor. Uzayda Güneş enerjisi çiftlikleri kurulmasına yönelik önceki araştırmaları da doğruluyor.

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