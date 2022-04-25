Tesla'dan Türkiye için yeni karar

Henüz geçtiğimiz günlerde Tesla'nın getirdiği yeni güncelleme ile araçlarına Türkçe dil desteği verildiğinden bahsetmiştik. Anlaşılan o ki, marka hızlı şarj istasyonları konusunda da hamlelerini hayata geçirmekte hızlı davranıyor. Buna göre marka, 2016 yılından beri konumlandırdığı hızlı şarj istasyonları (Supercharger) ağ haritasını güncelledi ve bunun yanında istasyonların sayısını da genişletti.

2022 yılı itibariyle faaliyete geçmesi planlanan Tesla Supercharger şarj istasyonları, tüm elektrikli otomobil kullanıcılarına açık olabilecek şekilde gelecekler. Hatırlatmak isteriz ki, Tesla'nın Türkiye'deki yapılanması geçtiğimiz ay içerisinde oluşturulmuş, bununla birlikte Türkiye üst yönetimi görevine başlamıştı. Şayet ihtimaller bizi yanıltmazsa, Tesla’nın, 2 Nisan 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe giren EPDK Yönetmeliğine göre Şarj İstasyonu İşletmeciliği lisans başvurusunda bulunacağını belirtebiliriz.

Hafızalarımızı tazeleyip 2014 yılında döndüğümüzde, Tesla'nın yayınladığı Avrupa Superchargers genişleme haritasında, Türkiye’ye de yer verdiğini hatırlayacağız. Orta uzun vadede 10 ilde açmayı planladığı Supercharger istasyonlarından ilki, normal şartlar altında 2015 yılında İstanbul’da açılacaktı. Bu amaç doğrultusunda 2015 yılında önce Tesla Türkiye şirketinin kurulumunu gerçekleştirdi ve sonrasında İstanbul’da iletişim ofisi açıldı.

Tarihler bu sefer 2016'yı gösterdiğinde ise marka, Avrupa genişleme haritasından Türkiye’yi çıkartmıştı. Yayınlanan son haritaya göre Türkiye’den 12 nokta tekrar planlara dahil edilmiş görünüyor. Belirlenen noktalara dikkat çekmek isteriz ki, bilhassa yeni İstanbul-İzmir otobanının etkisi burada büyük gibi gözüküyor. Ankara rotasının nispeten daha az öneme sahip olduğu, Ege ve Akdeniz rotasının ise ön planda olduğu kolay bir şekilde fark ediliyor.