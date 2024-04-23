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Teknoloji Tesla'dan otonom sürüş yazılımı kararı
Teknoloji

Tesla'dan otonom sürüş yazılımı kararı

Yeniakit Publisher
2024-04-23 01:53:00 -
Tesla'dan otonom sürüş yazılımı kararı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bu kez otonom sürüş yazılımı hakkında oldukça çarpıcı bir karar aldı.

Gündemden düşmeyen firmalardan Tesla, bu sefer de otonom sürüş yazılımı hakkında aldığı kararla konuşuluyor. Full Self-Driving (FSD) isimli yazılımın fiyatında gözle görülür bir indirim yapılacağı söylenmekte. Böylece yazılımın daha ulaşılabilir bir hale gelerek, daha çok otomobilde kullanılması bekleniyor.

Amerika ve Kanada pazarında şimdiye kadar yaklaşık 12 bin dolar seviyesinde satılan FSD, tam 4 bin dolarlık bir indirimle 8 bin dolarlık yeni fiyat etiketiyle resmi olarak satışa sunulacak. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Tesla, otonom sürüş yazılımı hakkında şok bir karar verdi

Geçtiğimiz günlerde de birçok modelinde önemli fiyat indirimlerine giden firma, böylelikle daha çok kullanıcıya hitap etmeyi amaçlıyor. Elektrikli araç sektöründeki talep düşüşü ve birçok rakip markanın ortaya çıkması da, bu kararın alınmasında kritik bir faktör olarak öne çıkıyor. Sürekli olarak geliştirilen FSD tam olarak bir otonom sürüş vaat etmese de, konfor anlamında emsallerine oranla daha iyi bir deneyim sunuyor.

Son dönemde tatsız kazalarla gündeme gelen otonom sürüş teknolojisinin, bu indirimle birlikte yeniden eski popülerliğine kavuşabileceği düşünülüyor. Durumu yakından takip eden Tesla CEO’su Elon Musk’ın, konuyla ilgili yapacağı açıklama ise merakla bekleniyor. Tüm bu gelişmelerin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.
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