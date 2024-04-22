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Otomotiv Tesla'dan bir indirim daha!
Otomotiv

Tesla'dan bir indirim daha!

Yeniakit Publisher
2024-04-22 10:11:00 -
Tesla'dan bir indirim daha!

Tesla, ABD'deki indirdimlerine paralel olarak Çin'de fiyatları yaklaşık 2.000 USD düşürdü

Tesla, ABD'deki indirdimlerine paralel olarak Çin'de fiyatları yaklaşık 2.000 USD düşürdü
Tesla, düşen satışlar ve elektrikli araçlar (EV) için özellikle daha ucuz Çin EV'lerine karşı yoğunlaşan fiyat savaşıyla boğuşurken, ABD'deki fiyat indirimlerinin ardından Çin'deki modellerinin fiyatlarını yaklaşık 2.000 dolar düşürdü.

Elon Musk'ın elektrikli araç üreticisi, pazar günü resmi web sitesinde yaptığı açıklamaya göre, yenilenen Model 3'ün Çin'deki başlangıç fiyatını 14.000 yuan (1.930 USD) düşürerek 231.900 yuana (32.000 USD) çekti.

Tesla benzer bir indirimle Model Y'nin başlangıç fiyatını 249,900 yuana, Model S'in normal versiyonunu 684,900 yuana ve Model S Plaid'i 814,900 yuana çekti.

Otomobil üreticisi cuma günü Model Y, Model X ve Model S araçlarının ABD fiyatlarını 2,000 USD düşürmüştüü.

Tesla bu ay, fiyat indirimlerinin talebi canlandırmada başarısız olması nedeniyle ilk çeyrekte küresel araç teslimatlarının yaklaşık dört yıl sonra ilk kez düştüğünü açıklamıştı.
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