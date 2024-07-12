Tesla, tarihi projesini erteleme kararı aldı
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yeni büyük teknolojisi Robotaksi’nin çıkışını ertelemek zorunda kaldı.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/tesla-tarihi-projesini-erteleme-karari-aldi-88367
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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yeni büyük teknolojisi Robotaksi’nin çıkışını ertelemek zorunda kaldı.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/tesla-tarihi-projesini-erteleme-karari-aldi-88367
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