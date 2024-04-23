Tesla Model 3 Performance'ı resmen tanıttı!

Tasarımsal olarak sportif çizgiye özel detaylar taşıyan model, resmi verilere göre 510 beygir güç ve 741 Nm tork getiriyor, bu değerler ile 0’dan 100 km/s hıza sadece 2,9 saniyede çıkabiliyor.

Elon Musk: “Tesla Model 3 Performance, Porsche 911’den daha hızlı”

Tesla CEO’su Elon Musk, yeni Model 3 Performans için net bir açıklama yaptı. Musk, aracın Porsche 911’den daha hızlı olduğunu belirtti.