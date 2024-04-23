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Otomotiv Tesla Model 3 Performance'ı resmen tanıttı!
Otomotiv

Tesla Model 3 Performance'ı resmen tanıttı!

Yeniakit Publisher
2024-04-23 22:31:00 -

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın uzun zamandan bu yana merakla beklenen performans canavarı otomobili Model 3 Performance resmen tanıtıldı.

Tasarımsal olarak sportif çizgiye özel detaylar taşıyan model, resmi verilere göre 510 beygir güç ve 741 Nm tork getiriyor, bu değerler ile 0’dan 100 km/s hıza sadece 2,9 saniyede çıkabiliyor. 

Elon Musk: “Tesla Model 3 Performance, Porsche 911’den daha hızlı”

Tesla CEO’su Elon Musk, yeni Model 3 Performans için net bir açıklama yaptı. Musk, aracın Porsche 911’den daha hızlı olduğunu belirtti.

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