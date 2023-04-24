Tesla fiyatları durmadan düşüyor!

ABD’de bilanço dönemi başladı. Geçen hafta karlılık bildiriminden bulunan Tesla’nın kazançlarında düşüş gözlendi. Yatırımcılar bilanço açıklamasını görece kaygı verici bulurken, Elon Musk, araç fiyatlarını düşürmeyi sürdürüyor.

Borsagundem com’un derlediği bilgilere göre, araç fiyatlarında düşüşe giden Tesla’nın bu hamlesi yatırımcıları hem endişelendiriyor hem de merakta bırakıyor.

Kısa vadeli mali durumunu feda mı ediyor?

Insider’dan Beatrice Nolan and George Glover'ın haberine göre, daha ucuz Tesla'lar şirket karlılığına zarar veriyor ancak Elon Musk fiyatları düşürmeye devam etmeyi planlıyor. Yatırımcılar ise bu hamlenin nedenini merak ediyor.

Tesla, 19 Nisan’da agresif fiyat indirimlerinin şirket faaliyetlerini nasıl etkilediğini açıkladığında hissedarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Otomobil üreticisi, Ocak ayında Model Y SUV ve Model 3 Sedan fiyatlarını düşürmeye başladı ve en son kazanç raporu, kar marjlarının geçtiğimiz çeyrekte önemli ölçüde düştüğünü gösterdi.

Yatırımcılarla yaptığı bir görüşmede şirket CEO’su Elon Musk, müşterileri geleneksel otomobil üreticilerinden ve elektrikli araç (Electric Vehicle) alanındaki rakiplerinden uzaklaştırmak amacıyla bu stratejisini sürdüreceğini ima etti.

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Ancak analistler, Tesla'nın pazar payını artırmak için kısa vadeli mali durumunu feda etmesi gerekebileceği konusunda hissedarları uyarıyor ve fiyat savaşının bu hedefe ulaşmada yardımcı olup olmayacağını veya geri tepip geri tepmeyeceğini söylemek için henüz çok erken olabileceğinin altını çiziyor.

Şirket kazançları hayal kırıklığı yarattı

Tesla bu yıl araç fiyatlarını tam altı kez düşürdü. Giriş seviyesi Model 3'ün maliyeti, yıl başındaki 62.990 dolar seviyesinden 40.000 doların altına geriledi. Tesla, son fiyat güncellemesiyle ABD’deki Model S ve Model X fiyatlarını artırmasına rağmen, bu modellerin fiyatları da 2023 yılının başındaki seviyesinin yüzde 20 altında seyrediyor.

Ancak bu kesintiler Tesla'nın kar marjlarını tüketmiş gözüküyor. Çarşamba günkü kazanç raporunda şirket, karının yıllık yüzde 24 düşüşle 2,5 milyar doların biraz üzerine çıktığını açıkladı. Bu açıklama sonrası hisseler, Perşembe günkü piyasa kapanışında yaklaşık yüzde 10 oranında düşerek 56 milyar doların silinmesine neden oldu. Bu miktar, Ford’un piyasa değerinden daha yüksek bir rakama karşılık geliyor.

Morningstar Hisse Senedi Analisti Seth Goldstein'a göre, Wall Street, şirketin kar marjlarının düşeceğini tahmin etmişti ancak yatırımcılar düşüşün ne kadar büyük olduğuna muhtemelen şaşırdı. Goldstein, “Marj düşüşlerinin boyutu benim ve piyasanın beklentilerinin altındaydı. Bu yüzden hisse senedi satışları gördük. Bu satışlar, kar marjlarındaki düşüşe bir tepkiydi” şeklinde konuşuyor.

Tesla daha yüksek pazar payı istiyor

Yatırımcılarla yaptığı kazanç görüşmesinde Musk, yatırımcılara şirketin zayıf bir ekonomide satış büyümesini karın önüne koyacağını söylüyor. Musk, “Daha yüksek hacimler ve daha büyük bir filo için zorlamanın, daha düşük bir hacim ve daha yüksek bir marj yerine burada doğru seçim olduğu görüşüne sahibiz” şeklinde konuşuyor.

Musk'ın şirket karlarını vuran bir strateji izleme konusundaki istekliliği, eski otomobil üreticilerinin işgal ettiği bir pazarı gözetliyor olabileceğini gösteriyor. Ford, Ocak ayında Tesla'nın kesintilerine yanıt vererek Mustang Mach-E'nin fiyatını düşüren tek geleneksel otomobil üreticilerinden biri oldu ancak bu süreç daha fazla indirimle devam etmedi.

Otomobil endüstrisinde fiyat rekabeti alışılmadık bir durum olmasa da, otomobil şirketlerinin kendi kar marjlarına zarar vermeden Tesla'nın kesintilerinin boyutuna yetişmek için daha çok mücadele etmeleri gerekebilir. Goldstein, “Bence eski otomobil üreticileri şu anda ellerinden geldiğince çabalıyor; ya fiyatları düşürüyor ya da karlarını korumak için daha az elektrikli aracı daha yüksek fiyata satıyorlar. Fiyatları düşürmekle karları daha da fazla azaltmak arasında bir seçim yapmakla karşı karşıyalar. Bu durum, Tesla’nın stratejisine nasıl tepki verdikleri açısından ilginç bir senaryo” diyor.

Reuters ise Tesla’nın California'daki pazar payının, Ocak-Mart döneminde, 2022 yılının tamamı için geçerli olan yüzde 72,7’den yüzde 59,6’ya düştüğünü belirtiyor. Bu oran, Tesla’nın pazar payı anlamında 2017 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini kanıtlıyor.

Maliyet düşürme, uzun vadede kar marjlarını artırabilir

Fiyat indirimleri geliri tükettiği için Tesla'nın marjları geçen çeyrekte düştü ancak Musk, maliyetleri düşürmeyi başarırsa kar marjlarının toparlanma ihtimali bulunuyor. Musk ve diğer yöneticiler, Tesla'nın yenilikçi üretim teknikleri getireceğini ve daha küçük fabrikalar kullanacağını söylüyor. EV üreticisinin ayrıca yaklaşık 25.000 dolara mal edilmesi beklenen daha ucuz bir model geliştirdiği de söyleniyor.

Bir fiyat raporlama ajansı olan Benchmark Mineral Intelligence'tan Caspar Rawles, “Yaptıkları bu maliyet tasarruflarını tüketiciye yansıtıyorlar, oysa bence tarihsel olarak bu, otomobil üreticisinin defterlerine girecek bir marj olurdu” diyor ve ekliyor: “Ancak Elon, bu araçlar için düşük bir etiket fiyatını deneme ve sürdürme yetkileri olduğunu ima ediyor ki bu, son birkaç yılda karşılaştıkları tüm tedarik zinciri sorunları nedeniyle son derece zorlayıcı bir süreç olacağa benziyor.”

Tesla, fiyatları ve agresif şekilde de maliyetleri düşürerek, uzun vadeli pazar payını büyütme karşılığında kısa vadeli kâr sıkıntısı çekmeyi seçiyor. Ancak Musk'ın bunun doğru yaklaşım olup olmadığından emin olması biraz zaman alacağa benziyor. AJ Bell Yatırım Direktörü Russ Mold, “Şu anda şirketin rekabetçi konumuna karlılığın korunmasından daha fazla öncelik veriliyor gibi görünüyor. Bunun doğru hareket olup olmadığını yalnızca zaman gösterecek” diyor.