Tesla dünyaya ilan etti! Dev indirimin ardından teslimatta rekor...

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yaptığı fiyat indirimlerinin ardından teslimatta piyasa beklentilerini altüst etti. Şirketten yapılan açıklama göre, son üç aylık dilimde rekor sayıda araba satışı gerçekleşti.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, satışları artırmak için fiyatları düşürdükten sonra Haziran ayının sonuna kadar geçen üç ayda rekor sayıda araç teslim ettiğini açıkladı. ABD merkezli otomobil devi, elektrikli araç üreticileriyle rekabet edebilmek için ABD, İngiltere ve Çin gibi birçok ülkede fiyat indirimleri yapmıştı.

Bu hafta sonu, büyük Çinli otomobil üreticileri de Haziran ayında satışlarında bir artış bildirdi.

Öte yandan, bu yılın başlarında Tesla'nın patronu Elon Musk, daha düşük kârlarla daha yüksek satışlar peşinde koşmanın şirket için "doğru seçim" olduğunu ifade etti. Pazar günü Tesla, ikinci çeyrekte (nisan - mayıs - haziran aylarında) 466 bin 140 araç teslim ettiğini duyurdu ve bu, bir önceki yıla göre yüzde 80'in üzerinde artış olduğunu gösteriyor.

BBC'nin haberine göre, Tesla, aynı dönemde araç üretimini yaklaşık 480 bine çıkardığını da açıkladı.

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Danışmanlık firması Automobility'nin kurucusu ve CEO'su Bill Russo, "Tesla, büyük hacimli bir üretici olmak için stratejik bir seçim yaptı. Daha yüksek hacimli Model 3 ve Model Y fiyat savaşından yararlandığından, satış artışına ana katkı bu oldu" diyerek yorumladı.

Yatırım şirketi Wedbush Securities'den Dan Ives ise, "Çin'deki fiyat indirimlerinin Tesla için büyük ölçüde başarılı olan akıllı bir poker hamlesi olduğunu" söyledi.

Çin, Kuzey Amerika'dan sonra Tesla'nın ikinci büyük pazarı. Firma, Çinli elektrikli otomobil üreticilerinin rekabetiyle karşı karşıya olduğu dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde yani Çin'de fiyatları düşürdü.

Pekin merkezli elektrikli araç üreticisi Li-Auto, teslimatlarının Haziran ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 32 bin 575'e ulaştığını ve art arda üçüncü aylık satış rekorunu kırdığını söyledi. Bu arada, Şangay merkezli Nio ve Guangzhou merkezli Xpeng'in teslimatları ay boyunca sırasıyla 10 bin 707 ve 8 bin 620'ye sıçradı.

Nisan ayında Tesla, fiyat indirimlerinin kârı düşürmesine rağmen, araçlarının fiyatlarını istikrara kavuşturma planları olmadığını söyledi. Musk, sosyal medya platformu Twitter'da "Bir fiyat savaşı başlatmıyoruz, sadece uygun ölçekte satın alınabilirliği sağlamak için fiyatları düşürüyoruz" dedi.

Şirket, ikinci çeyreğe ilişkin mali sonuçlarını 19 Temmuz'da açıklayacak.