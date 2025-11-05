Tesla Avrupa'da eriyor! Yüzde 90'a varan düşüşler var

Tesla’nın Avrupa’daki satış performansı Ekim 2025’te büyük bir darbe aldı. Şirket, Avrupa’nın 9 büyük pazarında toplamda yalnızca 4.170 araç satışı gerçekleştirdi. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 6.549 adetti. Yani yıllık bazda yüzde 36,3 oranında düşüş kaydedildi.

Tesla’nın satışlarını artırabildiği tek ülke Fransa oldu. Fransa’da hükümetin düşük ve orta gelir gruplarına yönelik yeni elektrikli araç teşvik programı sayesinde satışlar %83,7 artarak 1.784 adede yükseldi.

İSVEÇ VE DANİMARKA’DA ADIM ADIM ÇÖKÜŞ

Verilere göre Tesla’nın Avrupa’daki en büyük satış kayıpları:

İsveç: %88,7 düşüş (1.175’ten 133’e)

Danimarka: %86 düşüş

Finlandiya: %67,6 düşüş (145’ten 47’ye)

Avusturya: %64,5 düşüş (273’ten 97’ye)

Portekiz: %58,7 düşüş (349’dan 144’e)

Norveç: %50,2 düşüş (1.348’den 671’e)

Hollanda: %47,9 düşüş (1.238’den 645’e)

İtalya: %47,1 düşüş (484’ten 256’ya)

İspanya: %30,6 düşüş (566’dan 393’e)

Bu dramatik düşüş, Tesla’nın yalnızca bölgesel değil, markaya özgü yapısal sorunlarla karşı karşıya olduğunu gözler önüne seriyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARI BÜYÜRKEN TESLA KAN KAYBEDİYOR

İlginç bir şekilde, Avrupa genelindeki elektrikli araç satışları Ekim 2025’te yüzde 119 oranında artarken, Tesla’nın bu sektörel büyümeden neredeyse hiç pay alamaması dikkat çekiyor. Bu durum, düşüşün piyasa koşullarından değil, markaya özel sorunlardan kaynaklandığını gösteriyor.

Uzmanlara göre bunun başlıca sebepleri şunlar:

Çinli üreticilerin agresif fiyat politikaları ve yeni model atağı, Tesla’nın rekabet gücünü zayıflattı.

Elon Musk’ın siyasi açıklamaları, özellikle Avrupa’daki liberal müşteri segmentinde marka algısını olumsuz etkiledi.

Yeni model lansmanlarının yavaşlaması ve mevcut araçların fiyat/performans açısından geri kalması, potansiyel müşterileri alternatif markalara yöneltti.

10 AYLIK KARNENİN DE RENGİ KIRMIZI

Tesla’nın Avrupa’daki düşüşü sadece Ekim ayıyla sınırlı değil. 2025’in ilk on ayı baz alındığında şirketin toplam tescil sayısı geçen yıla göre %30’un üzerinde düşerek 255.000’den 177.000 adede geriledi.

Bu veriler, Tesla’nın Avrupa’da ciddi bir pazar payı erozyonuyla karşı karşıya olduğunu ve stratejik bir dönüşüm yapmaması durumunda daha büyük kayıpların yaşanabileceğini gösteriyor.