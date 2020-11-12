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Ekonomi TESK'ten yapılandırma taksitlerinde 60 ay talebi
Ekonomi

TESK'ten yapılandırma taksitlerinde 60 ay talebi

Yeniakit Publisher
2020-11-12 10:40:14 -
TESK'ten yapılandırma taksitlerinde 60 ay talebi

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, borçların yapılandırılmasına yönelik TBMM Genel Kurulunda kabul edilen düzenlemeye ilişkin, "Yeniden yapılandırılan borçlar, başvurudan itibaren ilk 6 ay ödemesiz olmak üzere faizsiz olarak 60 ayda taksitle ödenmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasını öngören düzenlemenin TBMM Genel Kurulunda kabul edildiğine dikkati çekerek, esnafın daha önce çıkan yapılandırma kanunlarından yararlandığını ancak çeşitli nedenlerle ödemelerde zorluk çektiğini vurguladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi döneminde esnafın borç yükünün her zamankinden daha fazla arttığını aktaran Palandöken, halen iş yapamayan esnafın bu borçlarının tamamını ödemesinin neredeyse imkansız olduğuna işaret etti. Palandöken, "Bu nedenle, yeniden yapılandırılan borçlar, başvurudan itibaren ilk 6 ay ödemesiz olmak üzere faizsiz olarak 60 ayda taksitle ödenmeli. Ödenebilir şartlar oluşmadıkça esnafın birçoğu yapılandırmaya başvuru bile yapmayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, esnafın yapılandırmadan yararlanabilmesi için sadece borcu zamanında ödemesinin yetmediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Birçok esnaf, kırsal kesimde tarımsal faaliyetin bulunduğu yerlerde çalışıyor. Tarımdan geçinen tüm çiftçiler ve bunların aileleri yıl boyunca esnaftan veresiye alışveriş yapıyor, yılda bir kez hasat zamanı gelip ürünler satılınca esnafa olan borcunu kapatıyor. Esnaf yıl boyunca veresiye hizmet verip para alamadığı için aylık taksitlerini zamanında ödeyemiyor, böyle olunca da yapılandırma iptal oluyor. Dolayısıyla biz de 2-3 yılda bir yeniden bir yapılandırma kanunu gelmesini istiyoruz. Yapılandırmaların bozulmaması için sonradan doğacak borçların zamanında ödenme şartının aranmaması gerekir. Aksi halde esnaf borcunu zamanında kapatabilmek için veresiye hizmet vermese bunun ekonomik etkileri çok daha ağır olur."

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