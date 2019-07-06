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TESK'ten esnafa kredi talebi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken:- "Ekonomik dalgalanmadan en olumsuz etkilenen kesim esnaf"- "Bu olumsuz etkiyi en aza indirmek için diğer kesimlere olduğu gibi esnafa da can suyu kredisi verilmeli"

06 Temmuz 2019 Cumartesi 13:39
TESK'ten esnafa kredi talebi

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ekonomik dalgalanmalardan en olumsuz etkilenen kesimin esnaf olduğunu belirterek, "Bu olumsuz etkiyi en aza indirmek için diğer kesimlere olduğu gibi esnafa da can suyu kredisi verilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnafa sıfır faizli can suyu kredisinin en son 2008 yılında verildiğini hatırlattı. Ekonomik dalgalanmadan en olumsuz etkilenen kesimin esnaf olduğunu savunan Palandöken, "Esnafımız elektrik, su, doğal gaz faturalarında esnafa özel bir tarife olmaması, vergiler, zincir marketler gibi birçok konuyla baş etmeye çalışıyor. Özellikle şu dönemde bir can suyu kredisi esnafı büyük oranda rahatlatır. Bu olumsuz etkiyi en aza indirmek için diğer kesimlere olduğu gibi esnafa da can suyu kredisi verilmeli. Yine devletimiz ve bankalar bu çağrıya kulak vermeli ve anayasamızda olduğu gibi esnafı korumaya yönelik girişimlerde bulunulmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Esnafın krediye yönelik sorunlarından birinin de kara liste olduğuna dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Kara liste nedeniyle esnaf krediye kolayca ulaşamıyor. Tüm bankaların uymak zorunda olacağı etkin bir sicil affı yasası çıkartılmalı. Çünkü mali sicilinden dolayı borcu olmayan esnafın kredi imkanlarından yararlanamaması haksızlık. 2019 yılı içinde hızla toparlanmaya çalışan ekonomimizin esnafın da büyümesine ihtiyacı var. Bu kredilerde 280 bini aşkın kadın esnafımıza da pozitif ayrıcalık sağlanmasının bu kalkınmaya çok büyük faydası olacaktır."

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 13:39
  1. Bendevi Palandöken
  2. can suyu kredisi
  3. kara liste
  4. TESK

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