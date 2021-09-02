Teşkilat'tan müthiş tanıtım! Memati ilk kez görüldü

Başrollerinde Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'un oynadığı Teşkilat dizisinde yeni sezonun ilk tanıtımı yayınlandı. Hayranlarının uzun zamandır beklediği dizinin tanıtımı, “Vakit geldi, operasyon başlasın!” notuyla sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Gürkan Uygun ilk kez görüldü

Öte yandan yaz sezonunda Uyanış Büyük Selçuklu'dan ayrılan Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Uyanış Büyük Selçuklu'nun da Hasan Sabbah'ı transfer olduğu Teşkilat'ta ilk kez görüldü. Tanıtımda Uygun, birilerine "30 yıldır her saniyem seninkle tekrar karşılaşacağım günü bekleyerek geçti, tekrardan gözünün içine bakacağım anı bekleyerek" sözlerini söylüyor. Diğer yanda ise ekibin Serdar'ın peşine düşerek onu aramaya başladığı görülüyor. Dizide yeni konunun ise mavi vatan olduğu anlaşılıyor. Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz bulmasının ardından bu konu ilk kez bir televizyon dizisinde işlenmiş olacak.