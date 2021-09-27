Teşkilat'tan muhteşem geri dönüş! Rakip 3 dizi resmen duvara tosladı

Pazar akşamları çok sert bir dizi rekabeti başladı… Teşkilat dizisinin ikinci sezonu yine izleyicileri mıknatıs gibi TRT1 ekranına çekti. Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Tuncer Salman, Ezgi Şenler ve Nihat Altınkaya gibi önemli isimlerin başrolünde yer aldığı diziye 9 yeni isim katıldı. Gürkan Uygun, Turgut Tunçlap ve Hakan Boyav ile birlikte Teşkilat 2. sezonda çok daha iddialı oldu.

İlk sezonda 14 bölüm yayınlanan dizi zaten geniş bir izleyici kitlesini etkilemişti. Dizinin ikinci sezonu hem karakterler hem de görsel açıdan zengin olunca reytingler adeta patlama yaptı. Pazar akşamı TRT1 ekranında şenlik varken, 3 dizi ise büyük şok yaşadı.

Show TV ekranında yer alan İçimizden Biri, ATV'de izleyicilerle buluşan İkimizin Sırrı ve Fox TV’nin yeni dram dizisi Uzak Şehrin Masalı, düşen reytingleri ile adeta duvara tosladı.

Teşkilat dizisinden etkilenmeyen ve reytinglerini yükselten tek yapım ise Kanal D’nin yeni dizisi Yargı oldu. Teşkilat tüm kategorilerde birincilik elde etti. Müthiş reytingler alan TRT1 dizisi için her şey yolunda.

Yargı dizisi ise geçen haftaya göre daha iyi sonuçlar aldı. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrolündeki dizi tüm kategorilerde ikinci sırayı elde etti.

Pazar rekabetinde Teşkilat ile Yargı arasında müthiş bir rekabet de başlamış oldu.