Teşkilat'taki racon sahnesi viral oldu! Kurtlar Vadisi'nden sonra ilk defa...

TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşan Teşkilat dizisinin son bölümüne bir dönem Kurtlar Vadisi dizisinde yer alan Gürkan Uygun ve Hakan Boyav arasındaki diyalog damga vurdu. Bu sahneyi izleyenler "Tüyler diken diken" şeklinde yorumlara yer verdi.

Teşkilat'ta boy gösterdiler

Bir dönem Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakterini oynayan Gürkan Uygun ile Kara karakteriyle tanınan Hakan Boyav, TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat'ta boy göstermeye başladı.

"Kurtlar Vadisi'nden sonra ilk kez..."

Dizinin son yayınlanan bölümünde karşı karşıya gelen ikili arasında efsane bir diyalog gerçekleşti. Bu sahneyi izleyenler Kurtlar Vadisi'ne atıfta bulunarak "Kurtlar Vadisi'nden sonra ilk kez böyle zevk aldığım bir sahne izledim. Tüyler diken" şeklinde yorumlar yaptı.