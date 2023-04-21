Teşkilat'ta tüm sırlar ortaya çıkıyor! Şok detayı açıkladı...

Ekip, bu kez Ömer için tek nefes oluyor…

Yeni hamle ne olacak?

“Teşkilat” 3. Sezon 73. Bölüm 23 Nisan 2023 Pazar/20.00/TRT 1

TRT 1’de yayınlanan, her hafta milyonları ekran başına kilitleyen ‘Teşkilat’ 23 Nisan Pazar akşamı yetmiş üçüncü bölümüyle ekrana geliyor.

Teşkilat’ın yeni bölümünde neler olacak:

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Ömer’i kaybetme korkusuyla baş başa kalan Zehra derin bir acı yaşarken aynı zamanda intikam hırsıyla da yanıp tutuşmaktadır. Gözleri önünde ikinci defa aynı acıya tanık olan Efkar ise deşifre olma pahasına gemileri yakar.

Hartley, terör devleti için sahadaki mücadelesini organize etmeye başlar. Bunun yanında Helen, babasının gerçek yüzü karşısında keskin bir dönüşümün eşiğinde karar vermek zorunda kalır. Atılan adımlar saklanan sırların ortaya çıkmasını sağlarken tehlikeyle baş başa kalmanın da yolunu açacaktır…

Yönetmenliğini Burak Arlıel’in yaptığı Teşkilat’ın oyuncu kadrosunda;

Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Ergün Metin, Seren Deniz, Yunus Narin, Atılay Uluışık, Cansu Büşra Tuman, Ebru Nil Aydın, Hande Dilan Hancı, Ela Naz Koçak rol alıyor.

‘Teşkilat’, yeni bölümüyle Pazar akşamı TRT 1’de...