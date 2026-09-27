Havalar soğudu, kapış kapış satılıyor: Biber tarlada 20 lira, manavda 100 lira... Hasat heyecanı sürüyor

Aşırı yağışların etkisiyle dönüm başına aldığı verimin düştüğünü ifade eden çiftçi Ahmet Aksoy, geçen seneye göre bu sene hasadın çok geç olduğunu ve mahsulün de az çıktığını söyledi. Bunun en büyük nedeninin aşırı yağışlar olduğunu dile getiren Aksoy, “Bir aydan beri hasada başladık. Verim aslında iyi ama yağmur da geliyor. Bu yüzden mahsulün çoğu yine çürüyecek ve tarlada kalacak. Şu anda biber, tarlada kilosu 20 TL iken manavlara ulaşana kadar 100 TL oluyor. Bu biberi salça yapmak için kullanıyorlar, evlerde de tüketiliyor. Biz zaten kendi evimiz için de yapıyoruz. Biberli ekmekte ve çeşitli yemeklerde kullanılıyor, biber salçası olmazsa olmaz” dedi.