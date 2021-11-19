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Medya Teşkilat'ta Squid Game göndermesi! Olay sahne
Medya

Teşkilat'ta Squid Game göndermesi! Olay sahne

TRT1'in reyting rekortmeni dizisi Teşkialt'ın yeni bölüm fragmanındaki bir sahne akıllara Squid Game'i hatırlattı.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 11:07:00 -

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin 23. bölümüne dair paylaşılan 2. fragmanda satranç sahnesi, Netflix yapımı olan Squid Game'i hatırlattı.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat dizisinin yeni bölümünde kılık değiştiren Zehra ve Serdar karakterleri, Yıldırım karakterinin de aralarında bulunduğu örgütlenmenin için sızıyor.

Özel partide ise insanlar piyon olarak kullanılarak satranç oynanıyor. Yenilen piyon ise öldürülüyor.

Dizideki bu sahneler akıllara Netflix'te yayınlanan Squid Game dizisini getirdi.

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