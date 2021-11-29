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Medya Teşkilat'ta şoke eden sahne!
Medya

Teşkilat'ta şoke eden sahne!

TRT1'de ekranlara gelen Teşkilat dizisinin son bölümünde Serdar'ın kalbinin durduğu sahne izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Gündeme oturan sahne sonrası akıllara 'Serdar ölecek mi?' sorusu geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 13:37:00 -
Teşkilat'ta şoke eden sahne!

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu edinen Teşkilat dizisi, 28 Kasım Pazar akşamı 24. son bölümüyle ekrana geldi.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Nihat Altınkaya, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat, yayınlanan son bölümüyle de nefes kesti.

Her bölümü ilgiyle takip edilen dizinin son bölümünde Serdar şoku yaşandı. Dizinin son bölüm final sahnesinde, Yıldırım'ın zihnini kontrol etmesinden kurtulmak isteyen Serdar, beynine tehlikeli bir işlem yaptırdı.

Ancak Serdar'ın kalbi durunca Zehra gözyaşlarına boğuldu. Bu sahne, akıllara 'Serdar öldü mü?' sorusunu getirdi. Peki Teşkilat Serdar öldü mü, Çağlar Ertuğrul diziden ayrılacak mı? İşte detaylar...

Serdar'a ne olacak?

Teşkilat'ın son bölümünde, Serdar'ın kaybolduğu dönemde Yıldırım'ın eline düştüğü ortaya çıktı. Beynine çeşitli işlemler yapılan Serdar'ın, Yıldırım'ın kontrolüne girdiği ve cinayet işlediği ortaya çıktı.

Serdar geçmişinde yaşanan karanlık olayı çözmek ve Yıldırım'ın kontrolünden çıkmak için kendisine zihin kontrolü çalışmasını yapan kişiyi Berlin'de buldu. Bu durumdan kurtulmak isteyen Serdar, zihin kontrolünü ortadan kaldırmak için tehlikeli bir işlem yaptırdı.

Beynine yapılan işlem sırasında Serdar'ın kalbi durdu. Serdar'ın hareketsiz bir şekilde yattığını gören Zehra ise gözyaşlarına boğuldu.

Dizide Çağlar Ertuğrul'un canlandırdığı Serdar karakterinin ölüp ölmediği ise dizinin 5 Aralık Pazar akşamı yayınlancak 25. bölümde belli olacak. Böylece Çağlar Ertuğrul'un diziden ayrılıp ayrılmadığı da yeni bölümde ortaya çıkacak.

Son bölüm özeti 

Serdar'ın kayıp 1.5 aylık dönemi ile ilgili öğrendiği gerçekler onu Yıldırım'la yüzleşmeye zorlar. Bu yüzleşme tüm ekibi tehlikeye atacak büyük bir oyunun başlangıcı olacaktır.

Karargahta Barış'ın Ebru'yu vurmasının şaşkınlığı yaşanırken, Hakkı ve Uzay bu olayın peşine düşer. Serdar'la ilgili ortaya çıkan gerçekler karargahta yeni kararların alınmasına sebep olur. Bu kararlar Serdar ve Zehra'yı her şeyin başladığı yere götürürken ikili kendilerini bekleyen tehlikeden habersizdir.

Yıldırım'ın yaptığı hamlelerle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığını tehlikeye sokması üzerine Halit Başkan ve ekip Libya'ya doğru yola çıkar. Libya'da yaşanacaklar tüm ekibi derinden sarsacaktır.

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