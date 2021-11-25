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Medya Teşkilat'ta Libya kararı
Medya

Teşkilat'ta Libya kararı

TRT'de Pazar günlerine damga vuran Teşkilat dizisinin yeni bölümünde Libya sahneleri izleyeceğiz.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 18:27:00 -
Teşkilat'ta Libya kararı

Teşkilat isimli TRT1 dizisi ikinci sezonu ile yoluna devam ediyor. 28 Kasım Pazar günü yayınlanacak olan dizinin 24. bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor. Ekip özel bir görev için Libya'ya gidiyor…

Pazar akşamları yayınlanan Teşkilat isimli TRT1 dizisi ikinci sezonu ile yoluna devam ediyor. 28 Kasım Pazar günü yayınlanacak olan dizinin 24. bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor. Ekip özel bir görev için Libya'ya gidiyor…

TRT 1 ekranlarında yayınlandığı günden bu yana zirvelerde olan 'Teşkilat', 28 Kasım Pazar akşamı yirmi dördüncü bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölümü merakla ve heyecanla beklenen 'Teşkilat', gündem belirleyecek sıra dışı hikayesi, aksiyon sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile adından söz ettirmeye devam edecek.

Bu hafta neler olacak?

'Teşkilat'ta bu hafta neler olacak? İşte detaylar: Serdar'ın kayıp 1.5 aylık dönemi ile ilgili öğrendiği gerçekler onu Yıldırım'la yüzleşmeye zorlar. Bu yüzleşme tüm ekibi tehlikeye atacak büyük bir oyunun başlangıcı olacaktır. Karargahta Barış'ın Ebru'yu vurmasının şaşkınlığı yaşanırken, Hakkı ve Uzay bu olayın peşine düşer.

Serdar'la ilgili ortaya çıkan gerçekler karargahta yeni kararların alınmasına sebep olur. Bu kararlar Serdar ve Zehra'yı her şeyin başladığı yere götürürken ikili kendilerini bekleyen tehlikeden habersizdir.

Yıldırım'ın yaptığı hamlelerle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığını tehlikeye sokması üzerine Halit Başkan ve ekip Libya'ya doğru yola çıkar. Libya'da yaşanacaklar tüm ekibi derinden sarsacaktır.

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