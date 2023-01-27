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Medya Teşkilat'ta Kuzey Irak detayı! Bakalım ne olacak?
Medya

Teşkilat'ta Kuzey Irak detayı! Bakalım ne olacak?

TRT 1’de yayınlanan, her hafta milyonları ekran başına kilitleyen ‘Teşkilat’ 29 Ocak Pazar akşamı altmış üçüncü bölümüyle ekrana geliyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 16:11:00 -
Teşkilat'ta Kuzey Irak detayı! Bakalım ne olacak?

Ömer ve Zehra peşlerindeki tehlikeden kurtulabilecek mi?

“Teşkilat” 3. Sezon 63. Bölüm 29 Ocak 2023 Pazar/20.00/TRT 1 

TRT 1’de yayınlanan, her hafta milyonları ekran başına kilitleyen ‘Teşkilat’ 29 Ocak Pazar akşamı altmış üçüncü bölümüyle ekrana geliyor.

‘Teşkilat’ın yeni bölümünde neler olacak:

Teşkilat’ın operasyonu başarıyla sonuçlanmasına rağmen Ömer ve Zehra peşlerine düşen düşmanlardan dolayı rahat bir nefes alamamıştır. Frederick’in Türk istihbaratının elinde olduğunu öğrenen Hartley, ekibi Kuzey Irak’tan çıkarmamak için tüm gücünü seferber eder.

Yavaş yavaş düşmanına ulaşmaya çalışan Efkar için ise hareket etme zamanı gelmiştir. Uzay ve Gürcan, yeni bir çıkış planı üzerinde çalışırken; Ömer ve Zehra’nın sahada bulundukları cendereden kurtulma çabaları, onları tehlikeli bir yola sokacaktır.

Yönetmenliğini Burak Arlıel’in yaptığı Teşkilat’ın oyuncu kadrosunda;

Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Ergün Metin, Seren Deniz, Yunus Narin, Atılay Uluışık, Cansu Büşra Tuman, Ebru Nil Aydın, Hande Dilan Hancı, Ela Naz Koçak rol alıyor. 

‘Teşkilat’, yeni bölümüyle Pazar akşamı TRT 1’de…

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