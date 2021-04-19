Teşkilat'ta korkutan gelişme Başrol oyuncusu 'Haber doğru' diyerek paylaştı

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği ve TRT'nin nefes kesen dizisi Teşkilat’tan kötü haberler geliyor.

Dizide Hulki rolünü oynayan Nihat Altınkaya'dan sonra başrol oyuncularından Deniz Baysal Yurtçu da koronavirüse yakalandı.

Deniz Baysal Yurtçu konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Arkadaşlarr. Haber doğru, covid oldum. Evde 10 günlük karantinadayım. İyiyim, moralim yerinde, sadece koku alamıyorum. Atlatıcam inşallah. Ama gerçekten iyiyim, merak ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yalnız değilim, Barış da benimle bu süreçte. Evde ayrı ayrı takılıyoruz, o negatif çok şükür. En iyi ilaçlardan biri moral. Benim moralim de yerinde" dedi.