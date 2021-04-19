  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Teşkilat'ta korkutan gelişme Başrol oyuncusu 'Haber doğru' diyerek paylaştı
Medya

Teşkilat'ta korkutan gelişme Başrol oyuncusu 'Haber doğru' diyerek paylaştı

TRT1'de ekranlara gelen Teşkilat dizisinden kötü haberler peş peşe geliyor. Koronavirüs paniğinin yaşandığı dizi setinde oyuncu Deniz Baysal Yurtçu, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 17:29:00 -
Teşkilat'ta korkutan gelişme Başrol oyuncusu 'Haber doğru' diyerek paylaştı

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği ve TRT'nin nefes kesen dizisi Teşkilat’tan kötü haberler geliyor.

Dizide Hulki rolünü oynayan Nihat Altınkaya'dan sonra başrol oyuncularından Deniz Baysal Yurtçu da koronavirüse yakalandı.

Deniz Baysal Yurtçu konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Arkadaşlarr. Haber doğru, covid oldum. Evde 10 günlük karantinadayım. İyiyim, moralim yerinde, sadece koku alamıyorum. Atlatıcam inşallah. Ama gerçekten iyiyim, merak ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yalnız değilim, Barış da benimle bu süreçte. Evde ayrı ayrı takılıyoruz, o negatif çok şükür. En iyi ilaçlardan biri moral. Benim moralim de yerinde" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müslüman ülke Türkiye kararını duyurdu! Resmen geliyorlar
Dünya

Müslüman ülke Türkiye kararını duyurdu! Resmen geliyorlar

Afganistan Meclis Başkanı Mir Rahman Rahmani, Türkiye'de düzenlenecek olan barış konferansına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi...
Teşkilat'tan peş peşe kötü haberler!
Medya

Teşkilat'tan peş peşe kötü haberler!

TRT'nin Teşkilat dizisinde koronavirüs şoku yaşanıyor. Sabah saatlerinde Hulki karakterini oynayan Nihat Altınkaya'nın koronavirüse yakaland..
Her şey Yunan-Fransız oyunuymuş! Planlanmış kriz
Gündem

Her şey Yunan-Fransız oyunuymuş! Planlanmış kriz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Türkiye ziyareti sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği basın toplantısı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay