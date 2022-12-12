Teşkilat’ta kılıçlar çekildi! Muhteşem bölüm nefes kesti...

Teşkilat’ın elli yedinci bölümünde neler oldu:

Ömer, Atmaca’yı bulmak için Hartley’den bilgi sızdırdı ve Atmaca’nın yaşadığını öğrendi. Zehrayı yaralı halde bulan Francis, kitabın çalındığını fark etti. Zehrayı tedavi için kendi mekanına götüren Francis, Zehra kendine gelince ısrarla kitabın yerini sordu ama istediği cevabı alamadı. Bunun üzerine Francis, Zehra’yı kızıyla tehdit etti.

Zehra’yı bulmaya çalışan Ömer, Zehra’nın evine gitti ve burada Francis’in gönderdiği adamı ele geçirerek sorguya gönderdi. Yağmur’un bakıcısı korkup işi bırakınca Ömer küçük kızı Sacide’nin yanına götürdü.

Efkar ve Korkut tüm defterleri kapatmak için Cezzar’la buluştu ancak her şeyin yeniden başlamasına sebep oldular. Ömer, Zehra’yı Francis’in mekanından kurtarıp hastaneye götürdü. Francis, hastanede de Zehra’nın peşini bırakmadı ve kitabı ele geçirmek için Zehra’yı öldürmeye karar verdi. Francis harekete geçtiğinde karşısında Ömer’i buldu, ortalık karıştı.

Uzay, Zehra’nın saldırıya uğradığı yerde araştırma yaparken ilginç bir kanıt elde etti. Hastanede çıkan çatışmada durumu iyice ağırlaşan Zehra, kendisine evdeki bakıcının saldırdığını hatırladı. Diğer yanda Sermet’ten şüphelenen Uzay onu yakalamak için harekete geçti.

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Teşkilat 57. Bölüm Görsel Linki:

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