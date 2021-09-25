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Dünya Teşkilat'ta detaylar belli oldu! Dünyanın birçok noktasında...
Dünya

Teşkilat'ta detaylar belli oldu! Dünyanın birçok noktasında...

Milli İstihbarat Konulu Teşkilat'in ikinci sezonu merakla beklenirken dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 13:20:00 - 2021-09-25 13:53:59
Teşkilat'ta detaylar belli oldu! Dünyanın birçok noktasında...

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, ilk sezonunda güncel jeopolitik olaylara ışık tutan 'Teşkilat' dizisi, yeni sezonunda deyim yerindeyse dünyayı dolaşacak.

TRT 1'de yayınlanan ‘Teşkilat’ın ilk sezonunda ölmeden ölmeyi kabul eden ekip üyeleri, Türkiye’nin çıkarlarını korumak için Yunanistan’dan Fransa’ya, Almanya’dan Suriye’ye kadar birçok farklı coğrafyada soluk kesen maceralara atılmıştı.

Ekip, dizinin yeni sezonunda adeta dünya turu atacak. ‘Teşkilat’ın güncel jeopolitik gelişmeleri de ele alan hikayesi, yine dünyanın birçok farklı coğrafyasına uzanacak.

Gürkan Uygun, Hakan Boyav, Turgut Tunçalp, Mustafa Açılan, Ali Öner, Bülent Bilgiç, Mehmet Ergenç, Nil Günal ve Hilal Öztunca'nın kadrosuna dahil olduğu ‘Teşkilat’, ikinci sezonuna 26 Eylül Pazar akşamı TRT 1 ekranında başlıyor.

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