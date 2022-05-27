Teşkilat'ta beklenmedik veda! Diziden ayrıldı

TRT 1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Teşkilat dizisinde oyuncular sezon finaline doğru bir bir veda etti. Son olarak dizinin sevilen isimlerinden biri olan Hulki karakterini oynayan Nihat Altınkaya olduğu iddia edildi.

Başrollerinde Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'un yer aldığı Teşkilat dizisinde hayranlarını üzen vedalara devam ediyor. Söz gibi askeri dizilerde oynayan ve aksiyondaki oyunculuğunu kanıtlayan Nihat Altınkaya, Teşkilat'taki Hulki karakteriyle milyonların gönüllün de taht kurdu.

Ancak başarılı oyuncunun dizinin ikinci sezon itibariyle olmayacağı konuşuldu. Bu iddialar oyuncunun paylaşımı doğrulandı.