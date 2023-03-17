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Medya Teşkilat'ta beklenmedik gelişme! Tarih verdi... Bomba bölümle geliyor...
Medya

Teşkilat'ta beklenmedik gelişme! Tarih verdi... Bomba bölümle geliyor...

TRT 1’de yayınlanan, her hafta milyonları ekran başına kilitleyen ‘Teşkilat’ 19 Mart Pazar akşamı altmış sekizinci bölümüyle ekrana geliyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 13:05:00 -
Teşkilat'ta beklenmedik gelişme! Tarih verdi... Bomba bölümle geliyor...

TRT 1’de yayınlanan, her hafta milyonları ekran başına kilitleyen ‘Teşkilat’ 19 Mart Pazar akşamı altmış sekizinci bölümüyle ekrana geliyor.

Teşkilat’ın yeni bölümünde neler olacak:

Ömer ve Efkar’ın ayrı ayrı attığı adımlar riskli bir çatışmanın fitilini ateşlerken içinde bulundukları durum herkes için tehlikeli bir hal alır. Hasan Atmaca meselesini kökten çözmek isteyen Hartley kimsenin onaylamadığı bir yola başvurur.

Tüm olumsuzluklara rağmen Sacide’nin yeni evine taşınması, sürpriz yeni komşularını da beraberinde getirir. Ekibin ve Efkar’ın aynı hedefe doğru ilerlemesi yollarını kesiştirecekken Hartley sinsi planını devreye sokar. Yaşanacak gelişmeler yeni hikayelerin kapısını aralayacaktır.

Yönetmenliğini Burak Arlıel’in yaptığı Teşkilat’ın oyuncu kadrosunda;
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Ergün Metin, Seren Deniz, Yunus Narin, Atılay Uluışık, Cansu Büşra Tuman, Ebru Nil Aydın, Hande Dilan Hancı, Ela Naz Koçak rol alıyor.

Teşkilat, yeni bölümüyle Pazar akşamı TRT 1’de...

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