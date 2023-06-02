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Medya Teşkilat'ta beklenmedik gelişme! Bomba bölümle geliyor...
Medya

Teşkilat'ta beklenmedik gelişme! Bomba bölümle geliyor...

Yeniakit Publisher
2023-06-02 10:12:00 -
Teşkilat'ta beklenmedik gelişme! Bomba bölümle geliyor...

TRT 1’de yayınlanan, her hafta milyonları ekran başına kilitleyen Teşkilat, 4 Haziran Pazar akşamı yetmiş altıncı bölümüyle ekrana geliyor.


Ömer, hayatının şoku ile karşı karşıya…

Hasan Atmaca’dan büyük fedakarlık

“Teşkilat” 3. Sezon 76. Bölüm 4 Haziran 2023 Pazar/20.00/TRT 1 

TRT 1’de yayınlanan, her hafta milyonları ekran başına kilitleyen Teşkilat, 4 Haziran Pazar akşamı yetmiş altıncı bölümüyle ekrana geliyor. 

Teşkilat’ın yeni bölümünde neler olacak:
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Hartley’in yıllarca saklı kalan sırrı açığa çıkarması üzerine Ömer hayatının şoku ile karşı karşıya kalır. Hartley, Hasan Atmaca’yı vatan haini bir intihar bombacısı olarak göstererek babadan ve oğuldan geçmişin intikamını almak için bu sinsi yollara başvurur. Ekip, bombalı saldırıyı engellemek için saniyelerle yarışmak zorundadır.

Yıllarca beklenen an gelmişken Ömer ve Hasan Atmaca’nın baba-oğul yüzleşmesi duygusal bir fedakarlıkla sonuçlanacaktır. Geçmişin gelecekte yarattığı etki, hiç olmadığı kadar çarpıcı sonuçlar doğuracaktır… 

Yönetmenliğini Burak Arlıel’in yaptığı Teşkilat’ın oyuncu kadrosunda;

Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Ergün Metin, Seren Deniz, Yunus Narin, Atılay Uluışık, Cansu Büşra Tuman, Ebru Nil Aydın, Hande Dilan Hancı, Ela Naz Koçak rol alıyor.

Teşkilat, yeni bölümüyle Pazar akşamı TRT 1’de...

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