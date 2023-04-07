Teşkilat'ta beklenmedik gelişme! Bomba bölümle geliyor...

“Teşkilat” 3. Sezon 71. Bölüm 9 Nisan 2023 Pazar/20.00/TRT 1

TRT 1’de yayınlanan, her hafta milyonları ekran başına kilitleyen ‘Teşkilat’ 9 Nisan Pazar akşamı yetmiş birinci bölümüyle ekrana geliyor.

Teşkilat’ın yeni bölümünde neler olacak:

Ömer ve Zehra, kendilerini bu hale getiren düşmanla karşı karşıyadır. Zehra, aradığı tüm cevapların Siyah İnci’de olduğunu öğrenir. Ömer’in Zehra’dan sakladığı gerçeğin ise ortaya çıkmasına ramak kalmıştır. Sacide’nin yası devam ederken Efkar ve Korkut’un istihbarattaki ilk işleri, onları bir kesişmeye doğru sürükleyecektir.

Hartley, planlarını hızlandırmak için büyük kozunu öne sürer. Tehditin kaynağını öğrenen ekip ise imkansız bir görev için sahaya iner. Zehra’nın aradığı cevaplarla yüzleşmesi ise Ömer’le arasındaki saklı kalan sırrı artık açığa çıkaracaktır…

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yönetmenliğini Burak Arlıel’in yaptığı Teşkilat’ın oyuncu kadrosunda;

Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Ergün Metin, Seren Deniz, Yunus Narin, Atılay Uluışık, Cansu Büşra Tuman, Ebru Nil Aydın, Hande Dilan Hancı, Ela Naz Koçak rol alıyor.

‘Teşkilat’, yeni bölümüyle Pazar akşamı TRT 1’de…