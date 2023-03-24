Teşkilat'ta beklenmedik gelişme! Bomba bölümle geliyor...

“Teşkilat” 3. Sezon 69. Bölüm 26 Mart 2023 Pazar/20.00/TRT 1

TRT 1’de yayınlanan, her hafta milyonları ekran başına kilitleyen ‘Teşkilat’ 26 Mart Pazar akşamı altmış dokuzuncu bölümüyle ekrana geliyor.

Teşkilat’ın yeni bölümünde neler olacak:

Hasan Atmaca’nın ölümü herkesin üzerine kasvetli kara bulut gibi çöker. Geçmiş hesabını tamamen kapatan Hartley, yeni planlarına odaklanır fakat artık oyuna yeni biri dahil olmuştur. Siyah İnci, Ömer ve Zehra’nın arasına bir yıldırım gibi düşerek ikiliyi geçmişin eşiğine getirecektir.

Korkut’tan haberi alan Sacide büyük bir acı yaşar. Hasan Atmaca’nın ölümüne sebep olanlara hesap kesmeye ant içen Korkut, çıktığı yolda başına geleceklerden habersizdir. Ömer ve Zehra’nın radarına giren Siyah İnci ise geçmişin hesabını bugüne taşır. Değişen dengeler çok büyük kırılımlara yol açacaktır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yönetmenliğini Burak Arlıel’in yaptığı Teşkilat’ın oyuncu kadrosunda;

Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Ergün Metin, Seren Deniz, Yunus Narin, Atılay Uluışık, Cansu Büşra Tuman, Ebru Nil Aydın, Hande Dilan Hancı, Ela Naz Koçak rol alıyor.

‘Teşkilat’, yeni bölümüyle Pazar akşamı TRT 1’de..